Karim Benzema pogrąży Barcelonę w El Clasico? "Francuz jest jak..."

Francuz jest jak talizman Realu

Największy wpływ na poczynania Realu Madryt ma duet: Vinicius Junior - Karim Benzema. Czy w meczu z Barceloną od ich dyspozycji będzie uzależniona gra Królewskich? - Vinicius Junior gra ostatnio pod ogromną presją - powiedział Jerzy Dudek na naszym portalu. - Mam na myśli kontrowersje związane z kibicami rywali. Widać, że bardzo mocno to przeżywa, a to wpływa na jego dyspozycję, bo koncentruje się na innych rzeczach. Zawodnicy go prowokują, bo wiedzą, że są w stanie wyprowadzić go z równowagi. Mecz jest w Madrycie, więc będzie mógł się skupić wyłącznie na grze. Brazylijczyk jest niesamowity w duecie z Karimem Benzemą. Wspominałem już, że oni między sobą mogą grać z zamkniętymi oczami. Vinicius Junior wie, kiedy zagrać piłkę do Francuza. Znajdzie go intuicyjnie. Benzema jest zawodnikiem, który potrafi odmienić Real w trudnych momentach. To taki talizman zespołu - wyznał.

Dudek jest ostrożny w prognozach

Dudek stwierdził, że Real w tym sezonie nie zachwyca. - W jakimś sensie Real ożywiła wygrana na Anfield Road, która dała dużo pewności piłkarzom i sprawiła satysfakcję kibicom - ocenił. - Jednak w lidze zespół nie przekonuje zwycięstwami. Zawsze jestem ostrożny w prognozach przed El Clasico. To ważny mecz dla Realu z punktu widzenia psychologicznego, bo w lidze jest za plecami Barcelony. Zdobycie Pucharu Hiszpanii może być dobrym momentem dla poprawienia atmosfery - podkreślił Dudek.

