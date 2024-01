i Autor: AP PHOTO Robert Lewandowski

są przekonani

Klamka zapadła w sprawie Lewandowskiego. Xavi podjął decyzję wobec Polaka, media nie mają wątpliwości

Jacek Ogiński 12:06

Robert Lewandowski zanotował kolejny słaby występ w pierwszym składzie FC Barcelona. Na tyle słaby, że już w 63. minucie, przy remisie 2:2, gdy „Duma Katalonii” chciała przecież gonić wynik, Polak został zdjęty z boiska i zastąpiony Vitorem Roque. Dla polskiego napastnika, który nieźle radził sobie w niedawnych meczach pucharowych, to z pewnością niemiły sygnał. Zdaniem Hiszpańskim mediów Xavi podjął już decyzję co do kolejnego występu Polaka.