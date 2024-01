Konkurent Roberta Lewandowskiego trenuje na pełnych obrotach. Jest problem, ważne wieści dla Polaka

Mistrzowie kraju mieli plan, by już na Kanarach gotów do gry był Vitor Roque. Brazylijski napastnik, kupiony już latem z Athletico Paranaense, dołączyć miał do drużyny dopiero w lipcu 2024. Wobec nieskuteczności Roberta Lewandowskiego w ostatnich tygodniach (Jan Tomaszewski ma na nią odpowiednie lekarstwo), zdecydowano się jednak ściągnąć nastolatka do Europy już teraz. Przyleciał on jeszcze w ub. roku, przywitał się z kolegami i od paru dni trenuje z drużyną.

„Chodzi o to, aby miał czas na zintegrowanie się z zespołem. Na razie będzie jego uzupełnieniem, bo wciąż mamy wirtuozów takich jak Lewandowski. Ale niech łapie już doświadczenie w drużynie” – tak Joan Laporta wyjaśniał przyczyny zmiany klubowych planów dotyczących Vitora Roque.

Wszystko wskazuje jednak na to, że – jak informują katalońskie źródła – Barcelona napotkała problemy z uprawnieniem zawodnika do występów w LaLiga! Odwołano – doniosło o tym Radio Cadena – oficjalną prezentację brazylijskiego gracza, planowaną na środę (być może odbędzie się w piątek). Zawodnik zapewne poleci na Gran Canarię, ale jedynie z tymczasową rejestracją, na zasadzie półrocznego wypożyczenia - informuje m.in. Gerardo Romero.

Wszystko rozbija się oczywiście o finansowe fair play. W trwających wciąż rozmowach między Barcą a przedstawicielami ligi ci ostatni mocno pilnują „zbilansowania budżetu płacowego” klubu. Do tej pory na konto klubu nie wpłynęła bowiem należna kwota za sprzedaż udziałów w Barça Vision firmie Libero.