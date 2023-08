Królewscy ze zwycięstwem na inaugurację? Przed nimi ligowy hit

Zaszkliły się nam oczy po tym, co zrobił Lewandowski po meczu. Przyłapały go kamery, musicie to zobaczyć

Kursy TOTALbet: Athletic Bilbao – Real Madryt

Wydaje się, że nie do końca w ten sposób fani Realu Madryt wyobrażali sobie letnie okno transferowe w wykonaniu ich ukochanego klubu. Zwłaszcza tyczy się to roszad w formacji ofensywnej, gdzie na zasadzie wolnego transferu z klubu odeszło aż czterech zawodników – Karim Benzema, Marco Asensio, Eden Hazard oraz Mariano Diaz. Dwóch ostatnich rzecz jasna nie odgrywało w drużynie większej roli, a trener Carlo Ancelotti bardzo rzadko korzystał z ich usług, ale nie ma wątpliwości, że w ataku Królewskich powstała sporych rozmiarów wyrwa. Załatać ma ją… Joselu. Niezwykle doświadczony snajper, który na Santiago Bernabeu trafił z Espanyolu, był rozpatrywany raczej w kontekście zmiennika, niewykluczone jednak, że w obliczu zaistniałej sytuacji stanie się główną „armatą” zespołu. 34-latek w minionych dwóch sezonach był niezwykle regularny, najpierw zdobywając 14 ligowych bramek dla Deporivo Alaves, a następnie 16-krotnie trafiając do siatki w barwach Espanyolu. Trudno jednak w jakikolwiek sposób zestawiać go z Karimem Benzemą. Oprócz Hiszpana do Madrytu trafili także będący melodią przyszłości Arda Guler (Fenerbahce, 20 mln euro), wychowanek Realu Fran Garcia (Rayo Vallecano, 5 mln euro) oraz pozyskany z Borussii Dortmund Jude Bellingham (103 mln euro). To właśnie z przyjście Anglika wiązane są zdecydowanie największe nadzieje. 20-latek ma być powiewem świeżości w środku pola Królewskich i trzeba przyznać, że wejście do nowej drużyny ma naprawdę obiecujące. Pierwszy prawdziwy test jest jednak dopiero przed nim. Już w sobotni wieczór madrytczycy zagrają na wyjeździe z Athletikiem Bilbao i zdaniem TOTALbet będą faworytem tego meczu. Kurs na ich zwycięstwo wynosi 2.18, w przypadku triumfu gospodarzy jest to 3.37.

W przypadku Athletiku Bilbao – jak zwykle zresztą – trudno mówić o wielkich roszadach i wielomilionowych transferach. Klub z Kraju Basków od powstania słynie z tego, że w jego barwach grają jedynie zawodnicy posiadający baskijskie korzenie i nic nie wskazuje na to, aby tradycja ta miała ulec zmianie. Bez wątpienia jednym z większych sukcesów klubowych działaczy było zatrzymanie w swoich szeregach braci Williams, na których parol zagięło kilka mocniejszych drużyn. Obaj postanowili jednak pozostać na Nuevo San Mames, co z pewnością stanowi znakomitą informację dla wszystkich sympatyków tej drużyny. Po stronie „strat” warto odnotować odejście Inigo Martineza, który po wypełnieniu kontraktu zasilił na zasadzie wolnego transferu FC Barcelonę. Oprócz 32-latka nie odszedł jednak żaden z wiodących zawodników, co może sugerować, że ekipa prowadzona przez Ernesto Valverde będzie w rozpoczynających się rozgrywkach naprawdę silna. Z drugiej jednak strony transfery do klubu nie mogą powalać na kolana. Los Leones nie wydali latem choćby jednego euro na wzmocnienia, zadowalając się jedynie dwoma darmowymi transferami. Szeregi pierwszej drużyny zasilili: doświadczony pomocnik Inigo Ruiz de Galarreta (RCD Mallorca), a także sprowadzony z rezerw Realu Sociedad środkowy napastnik Javier Marton. Czy zatem obecna kadra będzie w stanie sprawić problemy wielkiemu Realowi Madryt? Zdaniem TOTALbet tak, choć faworytem sobotniego pojedynku niezmiennie pozostają goście. Kurs na wygraną Królewskich legalny polski bukmacher ustalił na poziomie 2.18, w przypadku zwycięstwa Athletiku jest to 3.37.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Athletic – 3.37 remis – 3.65 Real – 2.18

Podwójna szansa:

1X – 1.66 12 – 1.30 X2 – 1.34

Athletic strzeli gola:

tak – 1.35 nie – 3.02

Real strzeli gola:

tak – 1.22 nie – 4.05

Strzelec gola:

Joselu (Real) – 2.67

Vini Jr (Real) – 2.80

Rodgrygo (Real) – 2.85

Gorka Guruzeta (Athletic) – 3.60

Inaki Williams (Athletic) – 3.60

Asier Villalibre (Athletic) – 3.75

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.