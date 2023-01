Kupili Cristiano Ronaldo, ale chcą więcej. Dwie gwiazdy na celowniku saudyjskiego klubu

Transfer 37-letniego Ronaldo do saudyjskiego klubu szokuje nie tak, jak kwota którą ma zarabiać w Rijadzie. Nieoficjalnie mówi się o kwocie 200 mln euro za rok gry, a Portugalczyk związał się z Al-Nassr dwuletnim kontraktem. Hiszpańska „Marca” ujawnia, że Saudyjczycy planują kolejne transfery. Najbliższym ma być pozyskanie obrońcy hiszpańskiego obrońcy Sergio Ramosa, któremu z końcem obecnego sezonu kończy się kontrakt z francuskim PSG i będzie wolnym zawodnikiem. Następnym z wielkich, którym interesuje się lider saudyjskiej ligi jest Luka Modrić. Chorwackiemu pomocnikowi Realu Madryt również w czerwcu wygasa kontrakt, ale sam piłkarz nie ukrywa, że byłby zainteresowany jego przedłużeniem, przynajmniej o rok i zapewne Real będzie jego pierwszym wyborem. Gdyby do skutku doszły transfery planowane przed Al-Nassr , to w niewykluczone, że w barwach tego klubu spotkają się Ronaldo, Ramos i Modrić, którzy wspólnie z wielkimi sukcesami grali w Realu Madryt. Al-Nassr FC to aktualny lider ligi w Arabii Saudyjskiej, który ostatni raz był mistrzem kraju w sezonie 2018/19. W minionym sezonie zajął 3 miejsce, a obecnie celem jest odzyskanie mistrzostwa. Trenerem zespołu jest Rudi Garcia, w przeszłości z sukcesami pracujący w Lille i Olympique Lyon.

