Od początku tego sezonu piłkarscy eksperci – zwłaszcza ci od Primera division – ostrzyli sobie zęby na rywalizację Mbappe z Robertem Lewandowskim o Trofeo Pichichi, czyli nagrodę dla najlepszego strzelca ligi hiszpańskiej. Faworytem – po dość nieszczególnym poprzednim sezonie Polaka i całej Barcelony – jawił się oczywiście Francuz, który w Ligue 1 sześć razy z rzędu sięgał po snajperską koronę.

Kylian Mbappe daleko za Robertem Lewandowskim

Od samego początku sezonu jednak „Lewy” zostawił swego konkurenta daleko z tyłu. I to zarówno na arenach LaLiga, jak i Champions League. Tegotygodniowa kolejka tych prestiżowych rozgrywek doskonale oddaje dotychczasowe dokonania obu panów. „Armata” Mbappe milczała w starciu z AC Milan, a Real przegrał 1:3. Za to Lewandowski ustrzelił dublet w Belgradzie i pędzi do setki. Konkretnie – do 100 goli w Lidze Mistrzów, do których brakuje mu jednego trafienia. Tę barierę przekroczyli już Cristiano Ronaldo i Leo Messi. Ale obaj… ustępują Polakowi pod względem średniej liczby goli zdobywanych w meczach CL!

𝐃𝐔𝐁𝐋𝐄𝐓 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎! ⚽⚽ Tak właśnie Polak strzelił swojego gola numer 9️⃣9️⃣ w Lidze Mistrzów UEFA! 🤯📺 Mecz Crveny Zvezdy z Barceloną trwa w CANAL+ EXTRA1 i CANAL+ online: https://t.co/CSTjelglZW pic.twitter.com/oYmSzMzOYu— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 6, 2024

Październik miesiącem oszczędzania, Kylian Mbappe oszczędzał się snajpersko

Licznik Mbappe w tychże rozgrywkach zatrzymał się na razie na 49 trafieniach, w tym sezonie w czterech występach zdobył tylko jedną bramkę. W LaLiga jest niewiele lepiej: we wrześniu strzelał co prawda jak najęty (pięć goli), za to w październiku zaliczył już tylko jedno trafienie. Nie tylko w lidze hiszpańskiej, ale we wszystkich rozgrywkach, w jakich brał udział!

W tymże miesiącu Mbappe opuścił dwa wyjazdowe mecze reprezentacji Francji w Lidze Narodów, z Izraelem (4:1) i Belgią (2:1). Didier Deschamps nie powołał twierdząc, że napastnik nie jest odpowiednio przygotowany, ponieważ rozegrał zbyt mało meczów. Był to o tyle interesujący argument, że choć Mbappe nie zagrał w końcówce września w derbach Madrytu z Atletico z powodu kontuzji, u progu października zaliczył minuty zarówno w championsleague’owym meczu z Lille, jak i z Villarealem w Primera division.

Kolejny ciosy spadły na Kyliana Mbappe

Deschamps właśnie ogłosił kadrę „Trójkolorowych” na listopadowe mecze w LN. Jego podopieczni zagrają ponownie z Izraelem (14.11., St. Denis) oraz z Włochami (17.11., Mediolan). Mbappe znów zabrakło na liście powołanych, choć wcześniej deklarował on, że chce dołączyć do zespołu! Szkoleniowiec nie ujawnił, jakie są powody tej decyzji. Powiedział tylko, że jest ona „jednorazowa”. Dodał zarazem, że nie ma informacji o tym, aby Mbappe doznał jakieś urazu we wtorkowym meczu w Lidze Mistrzów z AC Milan.

Deschamps zaznaczył także, że nieobecność Mbappe na liście powołanych nie ma związku z ostatnimi doniesieniami szwedzkich mediów. W myśl doniesień skandynawskich gazet sprzed dwóch tygodnie, wobec gwiazdy Paris Saint-Germain prowadzono dochodzenie związane z podejrzeniem o gwałt! Choć sam zawodnik nazywa wszystkie plotki na ten temat „fake newsem”, z pewnością i one wpływają na jego obecną dyspozycję sportową…

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉 https://t.co/nQN98mtyzR— Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024