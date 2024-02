Kylian Mbappe niespodziewanie pojawił się w Pałacu Elizejskim! Nagła wizyta, na związek z transferem do Realu Madryt

Niebywałe, z kim spotkał się Robert Lewandowski po meczu z Getafe! Legenda zrobiła sobie zdjęcie, wszystko trafiło do internetu!

Szok, co może stać się w Barcelonie. Xavi chce wykiwać wszystkich. Będzie sensacja?

Kylian Mbappe blisko transferu do Realu Madryt

Od kilku tygodni media huczą o tym, że Mbappe jest bardzo bliski wielkiego transferu do Realu Madryt. Niektórzy podają, że to już w zasadzie przesądzone. 13 lutego Francuz miał spotkać się z właścicielem PSG Nasserem Al-Khelaifim i poinformować szefa, że odchodzi z klubu. W Realu mógłby liczyć na wielkie wynagrodzenie. W ramach pięcioletniego kontraktu miałby zarabiać nawet do 50 milionów euro za sezon.

We Francji wciąż wierzą, że najlepszy francuski piłkarz jednak się zreflektuje i zostanie w PSG. Sprawę wziął w swoje ręce nawet prezydent kraju Emmanuel Macron, który zaprosił piłkarza do Pałacu Elizejskiego. Pytanie, czy nacisk polityczny sprawi, że Mbappe zmieni decyzję…