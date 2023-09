Kylian Mbappe w końcu opuści PSG? Ekspert transferowy jest przekonany, podał konkretny kierunek

Anna Lewandowska w końcu się do tego przyznała. Nie ma dnia, aby z tego nie korzystała. Dzieje się to zwłaszcza o poranku

Ważnym sygnałem w sprawie Kyliana Mbappe był fakt, że ten nie zdecydował się na przedłużenie swojego kontraktu z PSG do 2025 roku, co umożliwiały mu zapisy w obecnej umowie. PSG nie chce pogodzić się z ewentualną stratą swojej największej gwiazdy i miało tego lata zaproponować Realowi Madryt, który jest najbliżej pozyskania Francuza, taką kwotę odstępnego, że władze „Królewskich” miał wręcz wyśmiać tę propozycję. Wiele wskazuje na to, że mimo wysiłków paryżan francuski gwiazdor ostatecznie i tak trafi do stolicy Hiszpanii i niewykluczone, że jako wolny zawodnik, więc PSG nie obejrzy za niego ani eurocenta.

Fabrizio Romano potwierdza. Kylian Mbappe powinien trafić do Realu

Z informacji przekazanych przez Włocha wynika, że Kylian Mbappe ma trafić do Realu latem 2024 roku, ale nie przesądza, że PSG na nim nie zarobi. – Z informacji, które do mnie dotarły, wynika, że latem celem Kyliana Mbappe będzie Real Madryt. Przejdzie tam prawdopodobnie na mocy klauzuli lub za darmo – powiedział Fabrizio Romano.

PSG ma więc szansę zarobku na Francuzie, ale ten musi iść im na rękę i przedłużyć swój kontrakt. Wówczas paryżanie mogliby sprzedać go, a nie musieliby oddawać za darmo. Zdaniem Romano Mbappe zgodził się nawet zrezygnować z bonusu lojalnościowego (100 mln euro). W tej sprawie jednak trudno o jakąkolwiek pewność, dopóki nic nie jest podpisane, więc najpewniej będziemy musieli poczekać jeszcze kilka miesięcy na oficjalne decyzje w tej sprawie.

