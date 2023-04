Legenda FC Barcelona nie żyje. Kataloński klub potwierdził smutną wiadomość

Czy to przełom?

Od czasu zakotwiczenia w Barcelonie, regularnie awansował w młodzieżowych grupach, zanim został wypożyczony do Osasuny w latach 1960–62, kiedy to odbywał służbę wojskową w Pampelunie. W Barcelonie, począwszy od 1962 roku, szybko stał się silnym ogniwem pierwszego zespołu. Klub wydał oświadczenie, w którym tak opisał zmarłego: „Jego szybkość, siła, wizja i niesamowite umiejętności, nie wspominając o niezwykle potężnym strzale, uczyniły go jednym z najpopularniejszych graczy swojej epoki”.

Jeśli on grał dobrze, Barca grała dobrze

W oświadczeniu FCB czytamy też: „Był typem zawodnika, na którym polegała drużyna. Jeśli Fuste grał dobrze, Barca grała dobrze. Kiedy Fuste opuścił Barcę pod koniec sezonu 1971/72, jego trofea obejmowały już trzy Puchary Hiszpanii (1962/63, 1967/68 i 1970/71) oraz jeden Puchar Miast Targowych (1965/66). Do tego 117 bramek. Ostatni okres w karierze spędził w Herculesie Alicante, gdzie występował do 1974 roku”.

Fuste był w pewnym momencie jednym z kandydatów na prezydenta klubu. Ostatecznie od 2010 pełnił funkcję doradcy zarządu FCB.