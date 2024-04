Legendarny trener zabrał głos w sprawie kontrowersji w "El Clasico". Arsene Wenger nie pozostawia złudzeń. Szczera opinia

Xavi dał to jasno do zrozumienia Lewandowskiemu? Jan Tomaszewski nie ma wątpliwości, mocna teoria

To była prawdziwa wojna na stadionie Santiago Bernabeu. Real Madryt po szczęśliwym awansie do półfinału Ligi Mistrzów podejmował na własnym obiekcie Barcelonę, która skompromitowała się w rewanżowym pojedynku z PSG. Podopieczni Xaviego mieli minimalną przewagę nad swoim rywalem, jednak przed własna publicznością musieli uznać wyższość paryskiego klubu.

Podczas "El Clasico" nie zabrakło wielu bramek oraz nieoczekiwanych zwrotów akcji. Worek z bramkami rozwiązał się już w 6. minucie, wówczas swoją szansę wykorzystał Andreas Christensen, radość "Blaugrany" nie trwała długo, ponieważ po niespełna kwadransie do remisu doprowadził Vinicius Junior, który pokonał Marca ter Stegena z rzutu karnego. W drugiej połowie ponownie to drużyna gości strzeliła na 2:1, po bramce Fermina Lopeza, ale po chwili Lucas wyrównał stan rywalizacji. Kropkę nad i postawił w doliczonym czasie gry Jude Bellingham i to "Królewscy" zrobili ogromny krok w kierunku mistrzostwa Hiszpanii.

𝐊𝐎𝐍𝐓𝐑𝐎𝐖𝐄𝐑𝐒𝐉𝐀! 🧐 CZY PIŁKA PRZEKROCZYŁA LINIĘ BRAMKOWĄ? ⚽️🤔Czy Waszym zdaniem FC Barcelona powinna prowadzić w El Clásico? #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/7rFHD2K4wD— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 21, 2024

Ogromną kontrowersję wzbudziła wśród kibiców i ekspertów sytuacja z 28. minuty. Po płaskim dośrodkowaniu, Lamine Yamal znakomicie skierował piłkę w kierunku bramki Realu Madryt. Andrij Łunin popisał się znakomitą interwencją, jednak mówi się, że w tamtym momencie futbolówka przekroczyła linię bramkową. Nie byłby to problem, gdyby nie fakt, że w La Lidze nie ma technologii goal-line.

Podczas gali Laureus World Sports Awards 2024, głos w sprawie tej sytuacji zabrał Arsene Wenger. - Nikt nie wie, ale instynktownie, gdybyśmy musieli podjąć decyzję, powiedzielibyśmy "tak", wpadła. Ale... trudniej jest zrozumieć, dlaczego nie ma tam technologii goal-line? - rozpoczął Francuz.

- Wszyscy krytykowali system VAR, a dziś wszyscy narzekają, że nie ma takiej technologii w niektórych rozgrywkach. Dziś wszystko kręci się wokół opinii. Być może piłka w ogóle nie wpadła do siatki... nigdy się nie dowiemy [...] Będziemy musieli żyć z tymi wątpliwościami - przekazał szkoleniowiec.