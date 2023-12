Lewandowski kontra rewelacja ligi. Mistrzowie Hiszpanii lepsi w derbach Katalonii?

Kursy TOTALbet: FC Barcelona – Girona FC

Nie ma żadnych wątpliwości, że Girona jest największą pozytywną niespodzianką obecnego sezonu ligi hiszpańskiej. Przed rozpoczęciem rozgrywek drużynie z Katalonii wieszczono raczej walkę o utrzymanie, aniżeli grę o wyższe cele. Tymczasem podopieczni Michela od samego początku rozgrywek spisują się doprawdy fenomenalnie, zdobywając w 15 meczach aż 38 punktów i – do spółki z Realem Madryt – przewodząc w ligowej tabeli. To właśnie Królewscy byli zresztą jedyną drużyną, która zdołała pokonać Gironę – pod koniec września zespół Carlo Ancelottiego zwyciężył na wyjeździe 3:0. W żaden sposób nie zmienia to jednak faktu, że Girona prezentuje się wręcz fenomenalnie, mając już na rozkładzie m.in. takie ekipy jak Sevilla (2:1), Villarreal (2:1) czy Valencia (2:1). W ich barwach bryluje ukraiński duet Dovbyk – Tsygankov, a jeśli mecz nie idzie po ich myśli, w odwodzie jest jeszcze największa legenda klubu – niezwykle doświadczony Cristhian Stuani. To właśnie 37-latek zapewnił swojej ekipie komplet punktów w meczu przeciwko Valencii, wchodząc z ławki i zaliczając dublet w ciągu 6 minut. Czy także w niedzielnym starciu przeciwko Barcelonie Urugwajczyk okaże się kluczowy? Niewykluczone, wg TOTALbet kurs na zdobycie przez niego bramki wynosi 3.25 – wyżej w Gironie stoją akcje jedynie Artema Dovbyka. Liderem tego zestawienia jest natomiast Robert Lewandowski (1.72), który wyprzedza Marca Guiu (2.54) oraz Joao Felixa (2.77).

i Autor: TOTALbet

Skoro poruszyliśmy już temat snajpera Barcelony, nie sposób nie zauważyć, że Lewandowski znajduje się w ostatnim czasie w niezbyt dobrej – delikatnie rzecz ujmując – dyspozycji. Kapitan reprezentacji Polski w ubiegłotygodniowym meczu przeciwko Atletico miał kilka bardzo dobrych sytuacji i nie ma wątpliwości, że w formie z początków gry w Blaugranie zakończyłby tamten mecz przynajmniej z dubletem. Tymczasem 35-latek pudłował na potęgę, kończąc mecz bez choćby jednego trafienia i nieomal pozbawiając tym samym swój zespół kompletu punktów. Nieomal, bo w końcowych fragmentach dwukrotnie skórę kolegom ratował Inaki Pena, który jak do tej pory godnie zastępuje kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Niemieckiego golkipera czeka dłuższa przerwa w grze, co oznacza, że w niedzielnych derbach Katalonii z pewnością nie ujrzymy go na murawie. Nawet bez niego mistrzowie Hiszpanii powinni jednak odnieść pewne i przekonujące zwycięstwo nad największą rewelacją obecnego sezonu ligi hiszpańskiej. Tak przynajmniej wieszczą bukmacherzy z TOTALbet, którzy za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo Barcelony płacą 1.53 zł. Dla porównania, potencjalną wygraną gości „wyceniono” aż na 5.70 zł!

i Autor: TOTALbet

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

FC Barcelona – 1.53

remis – 4.95

Girona FC – 5.70

Podwójna szansa:

1X – 1.16

12 – 1.19

X2 – 2.38

FC Barcelona strzeli gola:

tak – 1.08

nie – 6.80

Girona FC strzeli gola:

tak – 1.44

nie – 2.65

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 13.00 powyżej 0.5 – 1.02

poniżej 1.5 – 5.30 powyżej 1.5 – 1.15

poniżej 2.5 – 2.59 powyżej 2.5 – 1.49

poniżej 3.5 – 1.65 powyżej 3.5 – 2.20

poniżej 4.5 – 1.27 powyżej 4.5 – 3.65

poniżej 5.5 – 1.10 powyżej 5.5 – 6.50

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.