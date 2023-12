Lewandowski z golem w ligowym hicie? Barcelona w pogoni za czołówką

Kursy TOTALbet: FC Barcelona – Atletico Madryt

Dla ekipy ze stolicy Katalonii wtorkowa wygrana nad FC Porto w Lidze Mistrzów okazała się kluczowa. Dzięki wyszarpanym na Stadionie Olimpijskim trzem punktom podopieczni Xaviego są już pewni awansu do 1/8 finału, a z dużym prawdopodobieństwem uda im się wygrać grupę. To oznacza, że w najbliższym czasie wszystkie siły zostaną rzucone na rozgrywki ligowe, gdzie mistrzowie Hiszpanii radzą sobie w ostatnim czasie dość przeciętnie. Od pamiętnej, domowej porażki z Realem Madryt (1:2), piłkarze ze stolicy Katalonii rzutem na taśmę pokonali na wyjeździe Real Sociedad (1:0) oraz wymęczyli przed własną publicznością triumf nad Deportivo Alaves (2:1), a w ostatni weekend stracili punkty w wyjazdowym starciu przeciwko Rayo Vallecano (1:1). Ten rezultat sprawił, że Barcelona do prowadzącego duetu – Girony oraz Realu – traci obecnie po cztery „oczka”. W obliczu tej sytuacji do rangi kluczowego urasta niedzielny, domowy pojedynek z Atletico Madryt. Goście ze stolicy zajmują aktualnie trzecią pozycję, mając tyle samo punktów co Blaugrana, ale przy rozegraniu jednego meczu mniej. Zwycięstwo nad Los Colchoneros pozwoli zatem nie tylko nie stracić dystansu do czołówki, ale i odskoczyć nieco jednemu z głównych kontrkandydatów do mistrzostwa Hiszpanii. Zdaniem TOTALbet szanse na taki rozwój wypadków są spore. Legalny polski bukmacher zwycięstwo gospodarzy „wycenił” na 1.95, gości – 3.90.

Pomimo niezadowalającej dyspozycji, wszyscy fani Barcelony liczą na przełamanie Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski od długiego czasu znajduje się „pod formą”, a dublet ustrzelony przeciwko Deportivo Alaves zdaje się być jedynie wyjątkiem potwierdzającym regułę. 35-letni napastnik od momentu powrotu po kontuzji nie potrafił bowiem trafić do siatki takich zespołów jak Real Madryt, Real Sociedad, Szachtar Donieck, Rayo Vallecano oraz FC Porto. Wyjątek stanowią właśnie dwa gole strzelone przeciwko Alaves, które mogą jednak stanowić dla „Lewego” swego rodzaju światełko w tunelu. Tym bardziej, że nie ma wątpliwości, iż wciąż jest to napastnik światowej klasy, a jego przełamanie i powrót do dobrej dyspozycji strzeleckiej jest jedynie kwestią czasu. W opinii ekspertów z TOTALbet momentem zwrotnym dla Polaka może być niedzielny, domowy mecz przeciwko Atletico Madryt. Wg legalnego polskiego bukmachera Lewandowski jest bowiem głównym kandydatem do zdobycia w tym pojedynku bramki. Kurs na to zdarzenie wynosi 2.02, a snajper Barcelony wyprzedza w tym zestawieniu napastników rywali – Alvaro Moratę (2.90) oraz Memphisa Depaya (3.02).

