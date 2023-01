Matty Cash może trafić do wielkiego klubu! Zaskakujące doniesienia o reprezentancie Polski

Nie od dziś mówi się o tym, że Matty Cash wzbudza zainteresowanie mocniejszych klubów. W różnych doniesieniach przewijała się nazwa m.in. Atletico Madryt. Póki co reprezentant Polski wciąż gra w Aston Villi, ale zdaniem mediów to może się zmienić tej zimy! Tym razem Cash miał znaleźć się na celowniku jednego z angielskich klubów o zdecydowanie wyższych aspiracjach niż jego obecny zespół.

Matty Cash trafi do jednego z gigantów?

Cash już od dłuższego czasu zbiera świetne recenzje za grę w klubie z Birmingham i choć w ostatnich miesiącach nie zachwycał tak, jak choćby w poprzednim sezonie, to cały czas jest podstawowym zawodnikiem drużyny. 25-latka wycenianego obecnie na 22 mln euro chętnie widzieć miałaby u siebie... londyńska Chelsea!

Zdaniem dziennikarza Simona Phillipsa „The Blues” szukają kogoś, kto mógłby zastąpić kontuzjowanego Reece'a Jamesa, który ma problemy zdrowotne. Cash ma być jedną z opcji dla Chelsea, która w ostatnim czasie przeszła dużo zmian i prezentuje się poniżej oczekiwań. Dla reprezentanta Polski byłby to z pewnością krok na przód, choć należy sobie zadać pytanie, na ile mógłby on liczyć na regularną grę. Pamiętajmy też, że ostatni mecz kończył on z urazem i od tego może zależeć, czy do transferu w ogóle dojdzie.