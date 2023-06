Męski wypad Lewandowskiego i kolegów z Barcelony. Anna Lewandowska musiała zareagować

Ojciec Leo Messiego powiedział to wprost! Argentyńczyk lada moment wróci do Barcy? Wszystko niemal gotowe

Andres Iniesta przeniósł się do Vissel Kobe w 2018 roku bezpośrednio po odejściu z Barcelony, w której występował od drużyn juniorskich. Pięć lat spędzone w Vissel Kobe przyniosły mu dwa kolejne trofea do swojej kolekcji – hiszpański pomocnik pomógł swojej drużynie sięgnąć po Puchar Japonii w 2019 roku i Superpuchar Japonii w 2020, a łącznie rozegrał w niej 133 mecze, strzelił 26 goli i zanotował 25 asyst. Teraz Iniesta ogłosił, że odchodzi z klubu. Z tego powodu zdecydowano się pożegnać go meczem z jego poprzednią drużyną, Barceloną. Robert Lewandowski i jego koledzy zagrają z Vissel Kobe we wtorek 6 czerwca, ale wcześniej mieli okazję zwiedzić Tokio, stolicę Kraju Kwitnącej Wiśni.

Robert Lewandowski poszedł z kolegami zwiedzać Tokio. Jest reakcja żony

Robert Lewandowski i jego koledzy skorzystali z okazji, by chociaż trochę rozejrzeć się po stolicy Japonii. Polski napastnik postanowił pochwalić się tym wypadem na Instagramie, gdzie udostępnił dwa zdjęcia na tle licznych bilbordów i neonów japońskiej metropolii. Zdjęcie wywołało sporo emocji u fanów, a na komentarz pozwoliła sobie również Anna Lewandowska.

Żona Roberta Lewandowskiego oczywiście nie mogła nie ucieszyć się, że jej mąż integruje się ze swoimi kolegami z drużyny, z którymi właśnie zdobył mistrzostwo Hiszpanii. Emotikonka serduszka w komentarzu pod postem Lewandowskiego mówi wszystko.