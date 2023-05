Mistrzowska feta Barcelony! Robert Lewandowski świętuje zdobycie tytułu z drużyną

W ramach 34. kolejki ligi hiszpańskiej, Barcelona w meczu wyjazdowym spotkała się z Espanyolem. Podopieczni Xaviego musieli wygrać, aby zapewnić sobie mistrzostwo kraju. "Duma Katalonii" spisała się świetnie, ponieważ odniosła okazałe zwycięstwo 4:2. Pierwszym, który pokonał Fernando Pacheco był Robert Lewandowski, Polak wykorzystał sytuację sam na sam i posłał piłkę w środek bramki. Po 9 minutach goście podwyższyli, za sprawą Alejandro Balde po podaniu od Pedriego. Do końca pierwszej połowy kolejny raz na listę strzelców trafił kapitan reprezentacji Polski, a asystował mu Raphinha. Po przerwie, na 4:0 strzelił Jules Kounde. Ekipa gospodarzy obudziła się pod koniec meczu i zdołali dwukrotnie pokonać Marca ter Stegena.

Pierwsze trofeum Lewandowskiego w barwach Barcelony! Mistrzowska feta w wykonaniu piłkarzy "Blaugrany"

Barcelona mogła się cieszyć z przypieczętowania tytułu mistrzowskiego po spotkaniu z Espanyolem. W związku z tym wydarzeniem 15 maja o godzinie 18:00 został zaplanowany przejazd otwartym autokarem ulicami Barcelony. Jak poinformował kataloński "Sport", jest to "parada mistrzyń i mistrzów", ponieważ piłkarki "Blaugrany" już mogły cieszyć się ze zdobycia mistrzostwa 30 kwietnia, po zwycięstwie z Sportingiem Huelva. Trasa wystartuje przy wejściu nr 14 Spotiy Camp Nou, następnie przejazd będzie kontynuowany do Travessera de les Corts, później autobus pojedzie ulicą Numancia, następnie do ulicy Berlin/Paris. Piłkarze przejadą później przez Carrer Balmes, Carrer Pelai, Carrer Fontanella oraz Carrer Trafalgar. Końcem trasy będzie dojazd do Łuku Triumfalnego.

Jest to 27. tytuł mistrzostw Barcelony, osiem więcej ma na swoim koncie Real Madryt.