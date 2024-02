Najdłuższa telenowela transferowa ostatnich lat dobiega końca? Kylian Mbappe wybrał przyszłość

Na jaw wyszły szokujące słowa w sprawie Lewandowskiego! To on robił Xaviemu "pod górkę"? Mocne!

Real już od paru lat czynił podchody pod genialnego Francuza. Katarscy właściciele PSG robili wiele, by go zatrzymać na Parc de Princes: ofiarowali mu wpływ na kształt drużyny, no i zapewnili bajeczną – nie tylko na warunki francuskie – gażę. Aktualny kontrakt 25-latka wart jest 72 mln euro rocznie!

Pieniądze to nie wszystko – zdaje się jednak zakładać Mbappe. Jego umowa z PSG wygasa z końcem czerwca i – tak pisze m.in. „Le Parisien” – nie zostanie przedłużona. 1 lipca szybszy od wiatru napastnik najpewniej zostanie zawodnikiem klubu z Madrytu. Na Bernabeu Francuz oficjalnie – jak twierdzi ESPN – zarabiać ma… dwa razy mniej niż w Paryżu (!), ale do sumy kontraktowej dorzucić trzeba niemałą kwotę za złożenie podpisu, no i oczywiście wszelkiego rodzaju premie i bonusy.

Jak zauważa Sky Sport, przeprowadzka zawodnika do Madrytu oficjalnie ogłoszona ma być w najbliższych dniach. Serwis informuje, że jednym z warunków Francuza postawionym przed złożeniem podpisu jest zgoda Realu na udział snajpera w igrzyskach w Paryżu. W każdej drużynie piłkarskiego turnieju olimpijskiego może zagrać trzech zawodników powyżej 23. roku życia – Mbappe miałby być jednym z nich wśród gospodarzy.

Kylian Mbappé has reached an agreement to join Real Madrid in the summer when his PSG contract is up, per multiple reports𝑯𝒆𝒓𝒆 𝒘𝒆 𝒈𝒐 𝒂𝒈𝒂𝒊𝒏…🗣️ pic.twitter.com/X7AOxIjXDn— B/R Football (@brfootball) February 3, 2024