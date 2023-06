i Autor: AP PHOTO/MANU FERNANDEZ Karim Benzema

Największy rywal Lewandowskiego skusił się na saudyjską fortunę! Klamka zapadła, Karim Benzema odchodzi z Realu Madryt

Przed laty wizja zarobku ogromnych pieniędzy sprawiała, że piłkarze udawali się do ligi chińskiej. Dziś to zespoły z Arabii Saudyjskiej wydają prawdziwe fortuny, aby w ich barwach zagrali najbardziej rozpoznawalni gracze na świecie. Po zakontraktowaniu Cristiano Ronaldo, Saudyjczycy starają się przekonać go transferu Leo Messiego, a w między czasie udało im się dobić targu z Karimem Benzemą, który po 14 latach opuszcza szeregi Realu Madryt.