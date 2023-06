Największy rywal Roberta Lewandowskiego da dyla do Arabii?! Hiszpanie nie mają wątpliwości, sensacyjne doniesienia

Leo Messi ma dość czekania! To ostatni dzwonek dla Barcelony, nie będzie wielkiego powrotu?

W trakcie kończącego się sezonu Hiszpanie często zwracali uwagę, że ponownie są świadkami wielkiej rywalizacji dwóch piłkarskich gwiazd w barwach Barcelony i Realu. Przyzwyczajeni przez lata do potyczek Leo Messiego z Cristiano Ronaldo po odejściu obu piłkarzy mogli trochę narzekać, ale przyjście Roberta Lewandowskiego napędziło koniunkturę La Liga. Polak w swoim pierwszym sezonie strzelił już 23 gole w lidze i przed ostatnim meczem prowadzi z Benzemą o pięć trafień. Od kilku tygodni Lewandowski cieszy się też z premierowego mistrzostwa Hiszpanii, które wróciło do Barcelony po czterech latach, z kolei Real może pocieszyć się kolejnym zdobytym Pucharem Króla. Kibice ostrzyli już sobie zęby na kolejny sezon rywalizacji "Lewego" z Benzemą, ale wszystko wskazuje na to, że gwiazdor "Królewskich" i ostatni zdobywca Złotej Piłki zmieni klub po 14 latach!

Karim Benzema da dyla do Arabii Saudyjskiej?! Hiszpanie nie mają wątpliwości

"Przyszłość Benzemy niemal na pewno związana będzie z Arabią Saudyjską. Dokładniej z Al-Ittihad. Według źródeł "AS" w saudyjskim klubie, transfer francuskiego napastnika jest bliski finalizacji" - poinformował hiszpański "AS". Już kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja o lukratywnej ofercie dla Benzemy z Bliskiego Wschodu, a teraz sprawa wygląda na przesądzoną. Francuz ma zarabiać w Al-Ittihad 100 milionów za sezon! Stałby się drugim najlepiej opłacanym zawodnikiem w Arabii po swoim przyjacielu, Cristiano Ronaldo.

"Benzema rozmawiał już z nim na temat tamtejszej ligi i życia w Arabii Saudyjskiej" - przekazał "AS". Prawdopodobny nowy klub Benzemy mocno utarł nosa portugalskiemu gwiazdorowi, bo to właśnie Al-Ittihad jest świeżo upieczonym mistrzem kraju, a Al-Nassr z Ronaldo w składzie musi pogodzić się z wicemistrzostwem. Niewykluczone, że przyjaciele z Realu już w nowym sezonie ponownie spotkają się na boisku, ale tym razem po przeciwnej stronie. Warto przypomnieć, że Benzema trafił do Madrytu w 2009 r. i przez czternaście lat zdobył z tym klubem 25 trofeów, w tym pięciokrotnie wygrywał Ligę Mistrzów. Jest też kapitanem Realu, ale najprawdopodobniej jego przygoda z Hiszpanią dobiega końca.

