Obrzydliwe obelgi i życzenia śmierci w stronę gwiazdora Realu Madryt. Vinicius Junior nie wytrzymał, opublikował specjalne wideo

Real Madryt w tym sezonie musi pogodzić się z utratą zarówno mistrzostwa Hiszpanii, jak i tytułu klubowego mistrza Europy. W LaLiga lepsza od nich okazała się Barcelona, natomiast w Lidze Mistrzów „Królewscy” odpadli w półfinale po dwumeczu z Manchesterem City. Vinicius Junior, skrzydłowy Realu, może jednak indywidualnie zaliczyć ten sezon do udanych – wciąż stosunkowo młody Brazylijczyk rozegrał w całym sezonie 54 spotkania, w których zdobył 23 bramki i zanotował 21 asyst. Niestety, Vinicius musi mierzyć się z wyzwaniami nie tylko na boisku, ale i poza nim. W Hiszpanii bowiem kibice nie dają 22-latkowi spokoju i obrzydliwie go wyzywają, a nawet życzą śmierci. Teraz czara goryczy się przelała.

Vinicius Junior opublikował specjalny film. Wymowne słowa Brazylijczyka

Materiał wideo udostępniony przez Viniciusa to zbiór ujęć, na których słychać, jak Brazylijczyk jest obrażany przez kibiców innych drużyn. Wśród obelg można usłyszeć: „Vinicius jesteś małpą”, „głupi cz****ch”, „je**ć cz***cha”, czy „Vinicius umrzyj”. 22-latek był wielokrotnie wyzywany i w ostatnim czasie niewiele się w tej kwestii zmieniło. Wideo zostało opatrzone obszernym komentarzem samego zawodnika. – Każdy mecz na wyjeździe, to niemiła niespodzianka. A było ich wiele w tym sezonie. Życzenia śmierci, powieszona lalka, wiele obraźliwych okrzyków. Wszystko nagrane. Kreuje się opinię, że to odosobnione przypadki. A tak nie jest. To zdarzenia, które mają miejsce w hiszpańskich miastach – napisał piłkarz.

W dalszej części wpisu Vinicius domaga się ukarania kibiców i klubów za takie zachowanie, pytając retorycznie, czego jeszcze potrzeba, aby podjęto zdecydowane kroki, a wpis kończy wymownym „To nie futbol, to jest nieludzkie”. Apel piłkarza poruszył wielu i otrzymał on wsparcie zarówno od kibiców, jak i innych piłkarzy. Jego post został polubiony ponad 5 mln razy, a w mediach społecznościowych po stronie Viniciusa stanęli m.in. Neymar, Mbappe, Rio Ferdinand, Ronaldinho czy Kaka.