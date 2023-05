Wielki skandal w Barcelonie. Wyzwiska zamiast świętowania, oberwało się gwiazdorowi Realu Madryt

Rywalizacja Barcelony z Realem Madryt w lidze hiszpańskiej nie była zbyt zacięta w tym sezonie. Choć początkowo prowadził Real, to później „Królewscy” zaczęli gubić punkty, a Barcelona niemal nie miała słabszych momentów. Co więcej, w krótkim odstępie czasu „Duma Katalonii” pokonała zarówno Real jak i drugiego z największych rywali, Atletico Madryt i wówczas już niemal było pewne, że Barcelona wróci na szczyt LaLiga. Matematyczne szanse podopieczni Xaviego odebrali rywalom w miniony weekend pokonując Espanyol 4:2. W poniedziałek natomiast zorganizowano wielką paradę z okazji mistrzostwa i udział w niej wzięło ok. 70 tys. osób! Niestety, nie zabrakło także niezwykle brzydkich wydarzeń.

Kibice zaczęli wyzywać gwiazdę Realu. Życzyli mu śmierci

Powiedzieć, że fani Realu i Barcelony za sobą nie przepadają, to nic nie powiedzieć. Niestety, niechęć do przeciwnych klubów czasami przekracza granice dobrego smaku. Tym razem celem tych negatywnych stał się Vinicius Junior, który wyrasta na jedną z największych gwiazd Realu Madryt. Młody Brazylijczyk czasami zachowuje się prowokująco, jednak nie zasługuje na to, co spotyka go od kibiców rywali.

Już wcześniej Vinicius musiał mierzyć się z wymierzoną w niego nienawiścią. Sympatycy Atletico Madryt parę miesięcy temu „powiesili” na moście kukłę przedstawiającą Viniciusa. Teraz natomiast na paradzie z okazji zwycięstwa część sympatyków Barcelony śpiewała „Vinicius muerete”, co można przetłumaczyć jako „Vinicius umrzyj”