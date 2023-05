Tak bezpośredniej deklaracji o powrocie Messiego do Barcelony jeszcze nie było. Prezydent klubu wypalił wprost, kibice będą w siódmym niebie

W swoim pierwszym sezonie w barwach Barcelony, Robert Lewandowski już miał okazję sięgnąć po mistrzostwo Hiszpanii, które jego drużyna zapewniła sobie już w 34. kolejce, pokonując Espanyol 2:4. Chociaż nie obyło się bez skandalu, to nikt nie był w stanie zepsuć Barcelonie wielkiego świętowania. W poniedziałkowy wieczór 15 maja, autokar z zawodnikami "Blaugrany" ruszył po ulicach stolicy Katalonii, aby razem z fanami świętować pierwsze mistrzostwo od sezonu 2018/19. Tam zawodnikom towarzyszyła kamera, dzięki której prowadzona była relacja live z tego wydarzenia.

Kamery przyłapały Roberta Lewandowskiego! Podczas fety mistrzowskiej Barcelony pozwolił sobie na więcej

Podopieczni Xaviego cieszący się z tytułu najlepszej ekipy w Hiszpanii, mogą pozwolić sobie już na nieco więcej, bowiem nie walczą już w europejskich pucharach i zostało im jedynie dogranie pozostałych meczów ligowych. Przy tej okazji, podczas przejazdu autokarem, zawodnicy raczyli się smakołykami taki, jak chociażby pizza. O ile Robert Lewandowski każdego dnia bardzo uważa na to, co je, dzisiaj zrobił sobie malutki wyjątek. Takie dania to u niego rzadkość.

Tego przed kamerami Robert Lewandowski nie był w stanie ukryć! Przyłapali go podczas mistrzowskiej fety Barcelony, to rzadkość

W obecnym sezonie ligowym, FC Barcelona nie zostawiła zbyt dużych szans rywalom i duża w tym zasługa oczywiście Roberta Lewandowskiego, który po 34. kolejkach La Liga, ma na swoim koncie 21 bramek i prowadzi w klasyfikacji króla strzelców ligi hiszpańskiej, mając o 4 trafienia więcej od Karima Benzemy. Po takim sukcesie z czystym sercem "Lewy" mógł pozwolić sobie na kawałeczek pizzy.

i Autor: YouTube/ FC Barcelona screen Robert Lewandowski podczas fety mistrzowskiej