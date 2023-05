Espanyol - FC Barcelona RELACJA NA ŻYWO. LaLiga: Espanyol - FC Barcelona LIVE w INTERNECIE [WYNIK, SKŁADY]

Espanyol - FC Barcelona Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji z meczu między Espanyolem a Barceloną. Początek emocji o godzinie 21:00. Zapraszamy serdecznie!

Odśwież relację

Barcelona może się zatem skupić na innych osiągnięciach: pobiciu rekordu liczby czystych kont, straconych bramek oraz utrzymaniu Lewandowskiego na czele klasyfikacji strzelców.

Dotychczas niemiecki bramkarz Marc-Andre ter Stegen był niepokonany w 25 ligowych starciach. Brakuje mu jeszcze tylko jednego meczu na "zero z tyłu", aby wyrównać rekord rozgrywek, należący od sezonu 1993/94 roku do Francisco Liano z Deportivo La Coruna. Ponadto "Barca" dała sobie dotychczas strzelić tylko 11 goli, a rekord - 18 - należy do Deportivo La Coruna (1993/94) i Atletico Madryt (2015/16).

Lewandowski do końca walczyć będzie o koronę króla strzelców w swoim pierwszym sezonie w Hiszpanii, gdzie przeniósł się minionego lata z Bayernu Monachium. Polak strzelił dotychczas 19 ligowych bramek, a jego najgroźniejszym konkurentem jest Francuz Karim Benzema z Realu - 17.

Mecz między Barceloną a Espanyolem zaplanowany został na niedzielę 14.05. Początek emocji o godzinie 21:00.