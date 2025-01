Pierwszy gol Roberta Lewandowskiego w 2025 roku! Pękła "ćwiartka" u napastnika Barcelony

Ogromna zadyma z udziałem Viniciusa. Mecz Realu Madryt zakończony skandalem! Wynosili go z boiska [WIDEO]

Skuteczny strzał głową i piłka w końcu wpadła do siatki. Robert Lewandowski dwoił się w szesnastce rywala, piłka często go szukała, ale częściej celem zgrania jej do partnerów. W końcu udało się uderzyć na bramkę rywala.

Pękła "ćwiartka"

Kapitan reprezentacji chciał "pocelował" piłkę głową w sposób mocny, kozłujący piłkę o ziemię. Ta trafiła jednak w Oscara Arroyo, po plecach stopera Barbastro wpadła do bramki Arnau Fabregi. Pochwalić należy również Pablo Torre, który świetnie dośrodkował z rzutu wolnego.

Dla Robert Lewandowskiego to pierwszy gol w Pucharze Króla w tym sezonie, w sumie już jest to 25. trafienie "Lewego" w tym sezonie. Pierwsze w tym roku.

Na dorobek składają się przede wszystkim gole w LaLiga (aż 16), w Champions League (7). Polski napastnik do 25 goli dorzucił jak dotąd dwie asysty.

