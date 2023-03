Przed El Clasico: Real Madryt kontra Barcelona. "Wystarczy, że Real zostanie lekko potrącony..."

To jest zaleta piłkarzy z Madrytu i ich markowe zagranie

To będzie pierwsze spotkanie w półfinale Pucharu Hiszpanii. - W tych meczach nie ma faworyta - powiedział Jerzy Dudek w rozmowie z naszym portalem. - Wszystko zależy od dyspozycji dnia. Mam wrażenie, że oba kluby nie są pewne, co do swojej formy. Nie możemy powiedzieć, że któraś z drużyn prezentuje się wyjątkowo, że ma w tym momencie wspaniały okres. Real w lidze hiszpańskiej gra bardzo nierówno. Z jednej strony zanotował przekonujące zwycięstwo w Lidze Mistrzów nad Liverpoolem, ale wiadomo jakie problemy ma angielski klub. Jednak trudno ocenić formę „Królewskich”. Ale cechuje ich jedno. Wystarczy, że zostaną lekko potrąceni, to potrafią na to odpowiedzieć. Wielokrotnie to już Real pokazywał. To jest zaleta piłkarzy z Madrytu i ich markowe zagranie - zaznaczył.

Coś niedobrego dzieje się z Barceloną

Były kadrowicz uważa, że wszystko w tej rywalizacji jest otwarte. I będzie to ważny mecz dla obu klubów. - W jakimś sensie Real ożywiła wygrana na Anfield Road, która dała dużo pewności piłkarzom i sprawiła satysfakcję kibicom - analizował. - Jednak w lidze zespół nie przekonuje zwycięstwami. Zawsze jestem ostrożny w prognozach przed El Clasico. To ważny mecz dla Realu z punktu widzenia psychologicznego, bo w lidze jest za plecami Barcelony. Zdobycie Pucharu Hiszpanii może być dobrym momentem dla poprawienia atmosfery. Trzeba powiedzieć, że od początku Real nie zachwyca. W Barcelonie jest lekka obniżka formy. To może być trudne dla niej spotkanie. Widać, że w ostatnich tygodniach dzieje się coś niedobrego. Ale pamiętam też Barcę, która dominowała nad rywalami. Była świeża, jej gra wyglądała dobrze. Dlatego dla niej to istotny mecz, aby przerwać spekulacje na temat kryzysu - stwierdził Dudek na naszych łamach.

