Przełomowe informacje w sprawie kontuzji Lewandowskiego! To nagranie mówi wszystko, kibice tylko na to czekali

Robert Lewandowski doznał ostatnio kontuzji, która wykluczyła go z meczu przeciwko Realowi Madryt i kibice zaczęlki się zastanawiać, kiedy właściwie Polak wróci do gry. Okazuje się, że jego ponowne pojawienie się na boiskach może być szybsze, niż pierwotnie zakładano. Świadczy o tym chociażby nagranie opublikowane przez "Dumę Katalonii" na mediach społecznościowych. Kibice otrzymali bardzo dobre informacje.

Nowe informacje w sprawie kontuzji Lewandowskiego. Polak wrócił do treningów

Na nagraniu umieszczonym przez Barcelonę widzimy, że kapitan reprezentacji Polski w końcu wrócił do treningów, co znaczy, że zaleczył już kontuzję. Hiszpańskie media, spekulując na temat powrotu Polaka twierdzą, że może być gotowy do gry już na mecz z Athletikiem Bilbao.

- Lewandowski, na murawie już trenuje sam. Polak wróci, jeśli wszystko pójdzie dobrze, w meczu z Athletic w przyszłym tygodniu. - donosi hiszpański dziennikarz Toni Juanmartí za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Sam Lewandowski na nagraniu nie może ukryć uśmiechu i niewykluczone, że przerwa dobrze mu zrobiła i będzie mógł dalej czarować strzeleckim talentem.

