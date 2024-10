Real Madryt – Barcelona: Przewidywane składy! Wiemy, co ze Szczęsnym. Dziennikarze nie mają wątpliwości

Real Madryt kontra FC Barcelona. Hit kolejki LaLiga

Przed ostatnimi meczami FC Barcelony ogromna część kibiców zastanawiała się, czy na murawie w El Clasico pojawi się Wojciech Szczęsny. Decyzje trenera Hansiego Flicka przy wyborze składów na spotkania z Sevillą oraz Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów każą jednak sądzić, że były golkiper reprezentacji Polski obejrzy spotkanie Real Madryt - FC Barcelona z ławki rezerwowych. Pewnym punktem wydaje się z kolei jednak kolejny występ Roberta Lewandowskiego, który jest w znakomitej formie tym bardziej, że "Królewscy" zmierzą się z kontuzjami swoich wielkich gwiazd, które mogłyby odegrać olbrzymią rolę w El Clasico.

Jerzy Dudek przed El Clasico. To dlatego Robert Lewandowski jest tak skuteczny w Barcelonie [ROZMOWA SE]

Real Madryt - FC Barcelona składy drużyn

W kadrze meczowej Realu Madryt nie znaleźli się bowiem Thibaut Courtois oraz Rodrygo. W bramce gospodarzy El Clasico z Madrytu spodziewać można się zatem Andrija Łunina, który w przeszłości również pokazywał, że z powodzeniem może strzec dostępu do bramki swojego zespołu. Jego vis-a-vis najpewniej będzie Iniaki Pena, który w ostatnich meczach nie dał trenerowi Flickowi podstaw do tego, aby posadzić go na ławce i postawić na Wojciecha Szczęsnego.

Gdzie oglądać dzisiejsze El Clasico?

Kibice spragnieni najwyższych emocji w lidze hiszpańskiej mogą szykować się na zaciętą rywalizację już 26 października o godzinie 21:00. Transmisja na żywo z meczu Real Madryt - FC Barcelona prowadzona będzie na kanałach Canal+ Premium, Canal+ Sport oraz Eleven Sports 1. Ponadto, kibice mogą śledzić losy El Clasico poprzez stream live online, za pośrednictwem platform Canal+ Online oraz Eleven Sports, po wykupieniu odpowiedniego pakietu. RELACJA NA ŻYWO z El Clasico prowadzona będzie na portalu sport.se.pl! Zapraszamy!