Rewelacyjne informacje w sprawie Lewandowskiego. Wróci szybciej, niż zakładano, świetne informacje!

Robert Lewandowski coraz bliżej powrotu do gry! Napastnik piłkarskiej reprezentacji Polski ma, zdaniem hiszpańskich dziennikarzy, być gotowy do gry w barwach Barcy już w nadchodzącym spotkaniu przeciwko Athleticowi Bilbao. Na taką informację wprost czekali fani "Dumy Katalonii".

O drobnych problemach Roberta Lewandowskiego Barcelona mówiła już po meczu z Almerią zaznaczając jednak przy okazji, że odpoczynek Polaka od gry nie będzie długi. Kapitanowi kadry mimo wszystko przepadły jednak starcia z Realem Madryt i z Valencią, które "Dumie Katalonii" udało się wygrać. Sam klub przekazał w weekend, że były napastnik Bayernu wrócił do treningów indywidualnych, a dziś Jak poinformował hiszpański dziennikarz Adria Albets poinformował, że sprawy z Polakiem mają się bardzo dobrze, a on sam powinien być do dyspozycji na mecz z Athletikiem Bilbao. Ta informacja powinna ucieszyć także polskich kibiców, gdyż Lewandowski na zgrupowaniu reprezentacji Polski będzie już w rytmie meczowym i powinien stanowczo pomóc w trakcie arcyważnego meczu z reprezentacją Czech.