Co za sezon!

To był trudny moment

Pierwszy sezon Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony powoli się kończy, a kapitan reprezentacji Polski, wraz ze swoimi kolegami może już cieszyć się z tytułu najlepszej ekipy w Hiszpanii. Po wymagających miesiącach i trudnym sezonie, zawodnicy mają nieco więcej czasu, aby odetchnąć i Robert Lewandowski znalazł chwilę na rozmowy z dziennikarzami, w których poruszył najważniejsze wątki mijającego sezonu. Przy okazji wprost powiedział, co myśli o sędziach w Hiszpanii.

Arbitrzy sędziujący na co dzień mecze LaLiga niejednokrotnie wzbudzali ogromne emocje, a co więcej kontrowersje, kiedy podejmowali nietrafione lub niezrozumiałe decyzje. Robert Lewandowski nie uważa jednak, aby byli oni słabymi sędziami. Jest w ich pracy jednak pewien element, za którym kapitan reprezentacji Polski nie przepada i zdradził to w rozmowie z portalem "sport.pl".

Robert Lewandowski bez ogródek o hiszpańskich sędziach! Gwiazdor Barcelony powiedział to wprost, wyłożył kawę na ławę

- (...) W Hiszpanii są sędziowie, którzy potrafią dobrze sędziować. Niektórzy niepotrzebnie dokładają do tego tylko to całe aktorstwo - wyznał Lewandowski oceniając nieco surowo podejście arbitrów w LaLiga dodając, że ci wykonują zbędne i sztuczne gesty na boisku, co tylko zwiększa dystans między nimi i zawodnikami, tworząc niezrozumiałą dla Polaka barierę na murawie.