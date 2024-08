Robert Lewandowski bez cienia wątpliwości, tak ciężko jeszcze nie było. To wskazuje na bardzo duże kłopoty!

To zdjęcie pokazuje całą prawdę o Robercie Lewandowski. Aż łzy napływają do oczu. Takie zachowanie porusza serce

Robert Lewandowski postanowił powiedzieć o zmaganiach w sezonie 2023/2024. Okazuje się, że napastnik reprezentacji Polski i kapitan Barcelony nie patrzy z optymizmem na nadchodzące rozgrywki i podkreśla wprost, że będą one bardzo wymagające i ciężkie. Wszystko przez ilość spotkań, w której udział wezmą zawodnicy.

Od sezonu 2024/2025 dojdzie do zmiany w formule rozgrywek Ligi Mistrzów. Zamiast rozgrywek grupowych, włodarze UEFA postawili na fazę ligową. O zmianach mówi wprost Lewandowski i okazuje się, że kapitan polskiej kadry nie jest do końca zadowolony takim rozwiązaniem.

- Ten sezon będzie trudniejszy niż poprzednie, bo mamy więcej meczów w Lidze Mistrzów. Do tego mecze klubowe, mecze reprezentacyjne. Dużo podróżujemy. To będzie ogromne wyzwanie dla każdego klubu i dla każdego zawodnika, bo oczekiwania zawsze są bardzo wysokie, a Ty grasz co dwa dni i ludzie oczekują, że w każdym meczu zagrasz na najwyższym poziomie - mówi Robert Lewandowski.

Jak stwierdził Lewandowski, niemożliwym jest, aby móc w takim tempie grać na najwyższym możliwym poziomie.

- To prawie niemożliwe, by być na najwyższym poziomie w każdym meczu, bo nie masz czasu na dobry odpoczynek i nie masz czasu, by mieć w głowie coś innego niż piłkę nożną. Jesteśmy ludźmi, a nie maszynami. Prawdopodobnie w końcu jakość meczów nieco spadnie ze względu na ich intensywność - mówił Lewandowski w rozmowie z ESPN.