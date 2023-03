Robert Lewandowski nie gryzł się w język! Kapitan reprezentacji wprost o swojej dyspozycji, wymowne słowa

Barcelonę czeka kompletna zapaść? Może ją spotkać gigantyczna kara, aż ciężko w to uwierzyć

Robert Lewandowski po ośmiu latach spędzonych w Bayernie Monachium postanowił zmienić otoczenie i zaakceptował ofertę Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski od początku sezonu spisuje się bardzo dobrze, co mogą potwierdzić liczby w lidze hiszpańskiej. 34-latek w tym momencie ma na swoim koncie 15 bramek oraz 5 asyst. Podopieczni Xaviego są w dogodnej sytuacji, ponieważ po 25. kolejkach zajmują pierwsze miejsce w LaLiga, mając 9 punktów przewagi nad drugim Realem Madryt. "Duma Katalonii" może powiększyć przewagę już 19 marca, ponieważ właśnie wtedy odbędzie się "El Clasico" z drużyną Carlo Ancellotiego.

Robert Lewandowski w szczerej wypowiedzi! Polak odniósł się do swojej dyspozycji

W rozmowie z "Eleven Sports", Lewandowski został zapytany o swoją aktualną formę, od razu odpowiedział. - W takiej, że mógłby być lepszej. Jest w dobrej, ale wiem, że ostatnie tygodnie zdecydowanie nie były dla mnie łatwe. Z wielu różnych powodów. Ale to jest piłka nożna i czasami takie momenty przychodzą. Tym bardziej że jako klub, i jako zespół, przechodzimy przez pewien proces. Nie wszystko idzie po naszej myśli. Ale nasze clue, które mamy i za którym podążamy jest ważniejsze. Dobro klubu i drużyny jest najważniejsze. Zdawałem sobie sprawę, przychodząc do Barcelony, że w pierwszym sezonie nie będę mógł myśleć o tych wszystkich rekordach, które chciałem pobić. Ale, oczywiście, będę chciał to nagiąć, żeby być blisko i zdobyć jak najwięcej bramek - przekazał "Lewy" w wywiadzie z Mateuszem Święcickim.

