Robert Lewandowski otoczony młodymi kobietami! Uwijały się jak w ukropie. Nagranie trafiło do sieci i bije rekordy popularności

Kibice FC Barcelony z niecierpliwością czekają na to, co ich ulubieńcy będą prezentować w nadchodzącym sezonie po tym, jak zespół ze stolicy Katalonii przejął po Xavim Hansi Flick. Niemiecki trener, który tuż po zakończeniu mistrzostw Europy nie krył swojego zdania o Robercie Lewandowskim tuż na początku okresu przygotowawczego, teraz ma okazję sprawdzić ich dyspozycję podczas obozu przygotowawczego. FC Barcelona, podobnie jak wiele najlepszych drużyn z Europy pojechała do Stanów Zjednoczonych, przy okazji rozrywając mecze towarzyskie dla amerykańskiej widowni. Pojawienie się w USA największych gwiazd futbolu oczywiście wywołuje ogromne emocje i nie inaczej jest w przypadku Roberta Lewandowskiego, który nadal zalicza się do grona najlepszych napastników na świecie, chociażby według Pepa Guardioli. Niespodziewanie w mediach społecznościowych FC Barcelony pojawiło się obszerne nagranie z udziałem Polaka, na którym doskonale widać, że w Stanach Zjednoczonych jest on oblegany również przez młode kobiety.

Na oficjalnym profilu FC Barcelony na "TikToku" udostępniony został film, na którym widać rzeszę ludzi czekających na piłkarzy, w tym na Roberta Lewandowskiego. Grupa młodych kobiet natychmiast poprosiła kapitana reprezentacji Polski o pamiątkowe zdjęcie, a ten nie odmówił. Amerykanki zdając sobie sprawę z tego, że Lewandowski nie ma zbyt wiele czasu, uwijały się jak tylko mogły, aby jak wszystkie na pewno zdążyły zapozować obok polskiego napastnika, wymieniając się co 2-3 sekundy.

Na "TikToku" FC Barcelony nie brakuje materiałów, które cieszą się sporą popularnością, jednak ten z udziałem Roberta Lewandowskiego i młodych kobiet bije rekordy popularności. Film został obejrzany już ponad 2.2 mln razy, zbierając przy tym ponad 300 tysięcy polubień. Na nagraniu widać, że liczba chętnych kobiet do zrobienia sobie zdjęcia z "Lewym" nie przybiła Polaka i cały czas pozował on z szerokim uśmiechem do zdjęć.