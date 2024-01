Robert Lewandowski ponownie w Niemczech? Co za słowa dziennikarzy! Wskazano dwa kluby!

Robert Lewandowski mógłby wrócić do Bundesligi? O ile ten scenariusz wydaje się dość mało prawdopodobny, o tyle niemieccy dziennikarze z portalu e "T-online.de" widzą opcje dla tego, aby Polak mógł zagrać w kraju naszych zachodnich sąsiadów ponownie, a nawet podają kluby, które powinny się nim zainteresować. Czy to oznacza, że doczekamy się transferu?

Robert Lewandowski bliski powrotu do Bundesligi? Niemieckie media nie mają wątpliwości

Zdaniem dziennikarzy, niezłym pomysłem dla Lewandowskiego byłby powrót do Bundesligi, a dla samej ligi Polak byłby niemałym wzmocnieniem.

- Jeśli jest choć cień nadziei na sprowadzenie Roberta Lewandowskiego z powrotem do Bundesligi, należy zrobić wszystko. Niewiele klubów w Niemczech może sobie pozwolić na zawodnika tej klasy, ale kilka tak - pisze portal

O jakie kluby może chodzić? Zdaniem dziennikarzy, po Polaka może sięgnąć BVB, albo RB Lipsk, do których transfer nie byłby złym rozwiązaniem dla gracza.

- To z pewnością miałoby sens dla Dortmundu. Swoim doświadczeniem i klasą od razu pomógłby BVB. Jego powrót byłby absolutną sensacją pod każdym względem. Oczywiście, jak opuścił BVB, doszło do nieporozumień, ale tak było również, gdy Goetze przeniósł się do Bayernu. Mimo to ponownie zagrał w BVB (...) Barcelona i Dortmund mogłyby podzielić się pensją, a Polak dostałby wszystko, co mu obiecano, podpisując kontrakt w Hiszpanii. Lipsk też powinien spróbować go pozyskać, zwłaszcza jeśli Werner faktycznie opuści klub - piszę niemieckie media.