Robert Lewandowski zaskoczył kibiców Barcelony. Nie wszyscy to zauważyli

Aż przykro się patrzy, co robią Wojciechowi Szczęsnemu! Hansi Flicka podjął kluczową decyzję, po której nastąpił wybuch

Wielka chwila Roberta Lewandowskiego w Barcelonie

FC Barcelona po ligowej wpadce z Getafe (1:1) dostarczyła swoim kibicom mnóstwo wrażeń. Najpierw we wtorek wyszarpała zwycięstwo w szalonym meczu Ligi Mistrzów z Benficą po golu na 5:4 w ostatniej akcji, a w niedzielę poszła za ciosem i rozbiła Valencię aż 7:1. I to pomimo kilku zmian - w wyjściowym składzie zabrakło m.in. Roberta Lewandowskiego, Pedriego czy Ronalda Araujo. Z tej trójki tylko Polak pojawił się na boisku w drugiej połowie i już po 6 minutach cieszył się z kolejnego ligowego gola, ale nie był to dla niego koniec pozytywnych emocji. W końcówce meczu Lewandowski po raz pierwszy założył opaskę kapitańską Barcelony!

FC Barcelona - Valencia SKRÓT: 8 goli! Lewandowski z bramką z ławki, Szczęsny bez czystego konta w ligowym debiucie

Jest to zaskakujące, bo polski napastnik nie znajduje się w gronie kapitanów wybranych przez drużynę przed sezonem. Skorzystał jednak na licznych absencjach i zmianach przeprowadzonych przez Hansiego Flicka. Mecz z Valencią jako kapitan rozpoczął Frenkie de Jong, który nosił opaskę do 78. minuty. To wtedy zszedł z boiska, a na nim najwyżej w hierarchii kapitanów był właśnie Lewandowski.

Głównym kapitanem Barcelony jest kontuzjowany Marc-Andre ter Stegen, którego zastąpił debiutujący przeciwko Valencii w lidze Wojciech Szczęsny. Jego zastępcami są Ronald Araujo, Frenkie de Jong i Raphinha - pierwszy przesiedział ten mecz na ławce, drugi nosił opaskę aż zmiany, a trzeci zszedł z boiska wcześniej, w 60. minucie zmienił go Lewandowski. Od Polaka wyżej w hierarchii są też Pedri i Inaki Pena, ale obaj nie zagrali w tym meczu. To wszystko sprawiło, że kapitan polskiej reprezentacji przejął opaskę Barcy w ostatnich minutach niedzielnego spotkania ku zaskoczeniu wielu kibiców.

"To mamy 5 kapitanów i żadnego na boisku?" - dziwili się w mediach społecznościowych. Ten fakt mógł umknąć sporej części widzów, bo w meczu z Valencią działo się naprawdę dużo. Lewandowski jako kapitan miał jedną okazję do strzelenia gola, ale w polu karnym oddał niecelny strzał pod presją obrońców. Zdjęcie z tej sytuacji zobaczysz na początku artykułu, przy okazji widać na nim opaskę na ramieniu Polaka.

20-letnia ślicznotka namawia Lamine Yamala na szybki ślub! Anna Gegnoso przekonuje, że jest zakochana do szaleństwa

Polak rodak z opaską kapitańską klubu FC Barcelona 💙❤️ pic.twitter.com/hMiPxRTtl3— Adrian Bialkowski (@A_Bialkowski) January 26, 2025