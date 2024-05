Sevilla - Barcelona NA ŻYWO transmisja z ostatniego meczu La Liga 26.05.2024

To on będzie nowym trenerem Barcelony! Hiszpanie zdradzają szczegóły, ogłoszenie to kwestia kilku dni

W hiszpańskiej La Liga prawie wszystko jest już jasne. Real Madryt zdobył kolejne mistrzostwo, FC Barcelona zajęła drugie miejsce, a Girona sensacyjnie uzupełniła podium. Do Ligi Mistrzów awansowało też Atletico Madryt. W ten weekend rozgrywana jest ostatnia kolejka, którą zakończy niedzielny mecz pomiędzy Sevillą a Barceloną. Gospodarze ostatniego meczu sezonu będą chcieli o nim jak najszybciej zapomnieć - przed starciem z "Blaugraną" są na 14. miejscu w tabeli i w najlepszym przypadku zajmą 12. pozycję. Barca również nie jest zadowolona z tego sezonu, po którym pożegna się z Xavim. Mecz z Sevillą będzie jego pożegnalnym, więc piłkarze z pewnością zrobią wszystko, by odnieść zwycięstwo. Dla Roberta Lewandowskiego będzie to ostatnia okazja w tym sezonie do strzelenia goli. Jego szanse na koronę króla strzelców są jednak znikome - potrzebowałby aż 6 bramek przeciwko Sevilli.

Mecz Sevilla - FC Barcelona odbędzie się w niedzielę, 26 maja. Początek spotkania jest zaplanowany na godzinę 21:00. Transmisja w TV na kanale Canal+ Sport 2. Stream online będzie dostępny w płatnej usłudze Canal+ Online. Darmową relację na żywo przeprowadzi portal sport.se.pl. Zapraszamy!

