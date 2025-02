Sevilla – Barcelona TRANSMISJA TV gdzie oglądać mecz Barcelony z Sevillą dzisiaj 9.02.2025?

Sevilla - FC Barcelona Transmisja TV STREAM ONLINE dzisiaj 9.02.2025 na żywo

Jeszcze przed startem nowego sezonu nikt nie pomyślałby, że Robert Lewandowski będzie grał w Barcelonie obok drugiego Polaka i że będzie to Wojciech Szczęsny. Teraz ta dwójka stanowi o sile Barcelony i w zasadzie od nich Hansi Flick może zaczynać układanie składu na kolejne spotkania. Niedawno Robert Lewandowski odpoczywał na ławce rezerwowych, ale właśnie po to, by być gotowym na spotkanie z Sevillą, które może być bardzo ważne pod kątem walki o mistrzostwo Hiszpanii. Przed Barceloną otworzyła się jedna z niewielu szans na odrobienie strat zarówno do Atletico, jak i Realu, ponieważ drużyny te zremisowały w bezpośrednim pojedynku. Jeśli Barcelona wygra z Sevillą, doskoczy do Atletico na jeden punkt, a do Realu na dwa.

Tomasz Iwan: Szczęsny? Nie wszystkie jego interwencje są szczęśliwe

Sevilla kojarzyć się może kibicom piłkarskim z jedną z czołowych drużyn Hiszpanii i silny europejski zespół – w ostatnich 5 latach Sevilla dwa razy wygrała Ligę Europy, a w latach 2013-2016 wygrywała te rozgrywki trzy razy z rzędu. Niestety, w ostatnim czasie Sevillę trawi kryzys – dwa lata temu zakończyła ona rozgrywki LaLigi na 12. miejscu. Rok temu – na 14. pozycji, a obecnie zajmuje 13. pozycję w tabeli i nie będzie przesadą stwierdzenie, że ten zasłużony klub stał się ligowym średniakiem. Co więcej Barcelona wygrała z Sevillą... sześć meczów z rzędu. W LaLiga Sevilla po raz ostatni urwała punkty Barcelonie w grudniu 2021 roku, natomiast wygrała z nią w Copa del Rey w lutym 2021 roku.

Sevilla - FC Barcelona gdzie oglądać mecz z udziałem Lewandowskiego i Szczęsnego?

Mecz Sevilla – Barcelona w ramach 23. kolejki LaLigi odbędzie się w niedzielę, 9 lutego. Start meczu zaplanowano na godzinę 21:00. Transmisja z meczu dostępna będzie na kanałach Canal+ Sport. Stream online dostępny będzie w serwisie Canal+ Online. Relacja na żywo z meczu Sevilla – FC Barcelona na sport.se.pl, bądźcie z nami!