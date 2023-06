Sześciu kandydatów i jedno miejsce, którego nikt nie chce zająć. Niewiarygodna rywalizacja o utrzymanie w lidze hiszpańskiej!

Kursy TOTALbet: Primera Division

Napisać, że to będzie interesująca końcówka sezonu – to tak naprawdę nic nie napisać. Sytuacja w ligowej tabeli jest bowiem na tyle wyrównana, że przed ostatnią serią gier aż sześć drużyn walczy o uniknięcie spadku. W najgorszej sytuacji jest jak do tej pory Real Valladolid, który z 39 pkt na koncie zajmuje miejsce w strefie spadkowej. Klub, którego właścicielem jest słynny Brazylijczyk Ronaldo, w najbliższą niedzielę przed własną publicznością zmierzy się z inną ekipą uwikłaną w walkę o ligowy byt – Getafe. Gracze spod Madrytu zajmują co prawda 14. miejsce w tabeli, ale mają jedynie dwa „oczka” przewagi nad strefą spadkową i ewentualna porażka mogłaby mocno pokrzyżować im szyki. Zdaniem TOTALbet jest to zresztą prawdopodobne – w opinii bukmachera faworytem będzie ekipa z Valladolid. W niewesołej sytuacji są także Celta Vigo i Almeria, które w przypadku wygranej fioletowo-białych znalazłyby się pod ścianą. Tym bardziej, że pierwsza z wymienionych ekip zagra u siebie z FC Barceloną, druga natomiast na wyjeździe stawi czoła zdegradowanemu już Espanyolowi, który będzie chciał godnie zakończyć sezon. O ile jednak Celta nie jest wg TOTALbet faworytem starcia z nowo koronowanym mistrzem kraju, o tyle Almeria w opinii bukmachera powinna wywieźć ze stolicy Katalonii komplet punktów. Teoretycznie w walce o pozostanie w lidze znajdują się także Cadiz oraz Valencia, ale wydaje się to raczej mało prawdopodobne. Obie ekipy mają na koncie po 41 pkt i w miarę bezpieczną sytuację. Szczególnie dotyczy to zespołu z Kadyksu, który na wyjeździe zmierzy się ze zdecydowanie najsłabszym w tym sezonie Elche. Nic więc dziwnego, że w opinii TOTALbet będzie faworytem. Podobnie jak Valencia, która na wyjeździe zmierzy się z pewnym szóstego miejsca Betisem.

i Autor: TOTALbet

Choć walka o pozostanie w Primera Division zapowiada się naprawdę elektryzująco, nie możemy zapominać także o czołowych lokatach. Choć większość niewiadomych mamy już rozwiązanych, kwestią otwartą wciąż pozostaje to, kto w tym sezonie sięgnie po wicemistrzostwo Hiszpanii. W grze o tę lokatę liczą się jeszcze dwa madryckie kluby – Real oraz Atletico. Na 90 minut przed końcem sezonu w nieco lepszej sytuacji są Królewscy, którzy mają w dorobku 77 pkt – o jeden więcej od lokalnego rywala. Trzeba jednak podkreślić, że jeszcze sporo może się w tej kwestii zmienić, zarówno Real jak i Atletico czekają bowiem bardzo trudne mecze. Drużyna Carlo Ancelottiego na Estadio Santiago Bernabeu zmierzy się z zawsze niewygodnym Athletikiem Bilbaco, który wciąż pozostaje w grze o awans do Ligi Konferencji. Nie ma zatem większych wątpliwości, że Baskowie zameldują się w stolicy niezwykle zmobilizowani i żądni zwycięstwa. W tym samym czasie Los Colchoneros będą rywalizować na wyjeździe z piątym w tabeli Villarrealem. Choć Żółta Łódź Podwodna jest już pewna piątej lokaty na koniec sezonu, jej piłkarze będą chcieli godnie pożegnać się z własnymi kibicami i dać im komplet pkt w starciu z wyżej notowanym rywalem. A na Estadio de la Ceramica nikomu nie gra się łatwo – biorąc pod uwagę jedynie mecze domowe Villarreal jest czwartą drużyną całej ligi. Zdaniem TOTALbet oba madryckie kluby podołają jednak zadaniu i po niedzielnej kolejce za plecami Barcelony nic się nie zmieni.

i Autor: TOTALbet

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Mallorca – 3.12 remis – 3.45 Rayo – 2.37

Villarreal – 2.80 remis – 3.70 Atletico – 2.49

Real – 1.97 remis – 3.90 Athletic – 3.75

Elche – 2.70 remis – 3.60 Cadiz – 2.62

Valladolid – 2.21 remis – 3.42 Getafe – 3.50

Celta – 2.74 remis – 3.70 Barcelona – 2.53

Betis – 2.77 remis – 3.75 Valencia – 2.48

Espanyol – 2.86 remis – 3.90 Almeria – 2.36

Sociedad – 1.72 remis – 3.70 Sevilla – 4.80

Osasuna – 2.13 remis – 3.70 Girona – 3.42

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.