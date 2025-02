Szokujące wieści nadeszły o 20:20. Co z Lewandowskim? Hansi Flick zaskoczył składem na Valencia - Barcelona

Cała prawda o Wojciechu Szczęsnym w Barcelonie wyszła na jaw. To naprawdę myśli o nim Hansi Flick

Po raz drugi w ciągu kilkunastu dni Robert Lewandowski usiądzie na ławce FC Barcelony i po raz drugi w meczu z Valencią. Przed ligowym spotkaniem 26 stycznia Hansi Flick tłumaczył taką decyzję odpoczynkiem przed ważniejszymi meczami, a jego wybór okazał się strzałem w dziesiątkę. Drużyna bez Polaka już po 15 minutach prowadziła 3:0, cały mecz wygrała 7:1, a "Lewy" i tak strzelił gola po wejściu na boisko w drugiej połowie. Wtedy Barca grała jednak u siebie, a w czwartek czeka ją zupełnie inny mecz na stadionie rywala, którego stawką jest półfinał Pucharu Króla.

"Puchary rządzą się swoimi prawami" to slogan znany każdemu kibicowi piłki nożnej, więc można było spodziewać się, że starcie z Valencią w ćwierćfinale krajowego pucharu było jednym z tych ważniejszych meczów, o które chodziło Flickowi. Okazało się jednak inaczej, a Niemiec ponownie chce trochę oszczędzić najlepszego strzelca swojej drużyny.

Skład FC Barcelony na mecz z Valencią: Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Alejandro Balde - Pedri, Frenkie de Jong, Fermin Lopez - Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha

Kibice zadający sobie pytanie "co z Lewandowskim?" nie powinni się jednak martwić. Polak jest gotowy do gry i niewykluczone, że podobnie jak w ligowym meczu pojawi się na boisku w drugiej połowie. A już na pewno zostanie desygnowany do gry jeśli wynik nie będzie po myśli Barcelony.

Ważną informacją jest też kolejny występ Wojciecha Szczęsnego. Oznacza to, że Flick nie zamierza stawiać na Inakiego Penę nawet w Pucharze Króla, a Polak ma być jego bramkarzem we wszystkich rozgrywkach i najważniejszych meczach.