Powrót Króla

Takim golem Robert Lewandowski powrócił do gry w LaLiga. Bramkarz był bez szans

To był udany powrót Roberta Lewandowskiego do rozgrywek LaLiga. Polski napastnik strzelił pierwszego gola dla Barcelony w lidze od… października. „Blaugrana” umocniła się na pozycji lidera hiszpańskiej ekstraklasy, bowiem wygrała na wyjeździe z Betisem Sevilla 2:1. Trafienie Lewandowskiego okazało się niezbędne do zdobycia kompletu punktów.