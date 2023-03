i Autor: AP PHOTO Robert Lewandowski

To mógłby być dramat

Te prognozy dla Lewandowskiego przerażają. Barcelona podjęła jedyną słuszną decyzję, strach zajrzał w oczy

Robert Lewandowski na przestrzeni całej swojej kariery bardzo rzadko narzekał na urazy. Jeśli przytrafiały mu się kontuzje, to pauza nie była długa, co świadczyło o znakomitym zdrowiu Polaka. To znowu jednak zaszwankowało i FC Barcelona będzie musiała radzić sobie bez napastnika. Okazuje się, że gdyby podjęto ryzyko o szybkim powrocie Lewandowskiego do gry, skutki mogłyby być opłakane.