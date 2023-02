Była rzeczniczka Lewandowskiego ujawniła wielki plan z udziałem Polaka! To trwało od dawna

Trudno wyobrazić sobie, aby w następnych latach pojawił się w polskiej piłce piłkarz, który osiągnie poziom Roberta Lewandowskiego nie tylko pod względem sportowym, ale również dorobku sportowego i wygranych trofeów oraz nagród. Kapitan reprezentacji Polski nadal jest jednym z najważniejszych i najlepszych piłkarzy na świecie nawet pomimo tego, że skończył 34 lata. Trudno wyobrazić sobie także, aby gwiazdor Barcelony miał w najbliższym czasie odwiesić buty na kołek i zakończyć karierę bez przygody chociażby w Stanach Zjednoczonych. Tym bardziej, że jak się okazuje, kroki w tym kierunku były podejmowane już jakiś czas temu.

Wielka akcja z udziałem Roberta Lewandowskiego. Była rzeczniczka kapitana reprezentacji Polski o wszystkim opowiedziała

Monika Bondarowicz, była rzeczniczka i dyrektorka komunikacji Roberta Lewandowskiego w swojej niedawnej rozmowie z portalem "sport.pl" potwierdziła bowiem, że już w przeszłości rozpoczął się proces budowania marki kapitana reprezentacji Polski za oceanem, który w przyszłości miałby mu ułatwić zagranie w lidze MLS, gdzie nie brakuje największych gwiazd futbolu przechodzących powoli na sportową emeryturę.

- Ufam, że Robert wybierze USA. Dlatego też tak mocno i usilnie organizowałam i realizowałam mu wywiady w "The New York Times", "The Washington Post", amerykańskiej wersji "The Athletic", "Sports Illustrated", "The Players Tribune", CBS czy innych amerykańskich mediach. Siłę nazwiska buduje się zawczasu, przed przyjazdem do danego kraju, a nie kiedy już się tam jest. - wyznała była rzeczniczka Lewandowskiego tłumacząc przy okazji, czemu Robert Lewandowski w przeszłości tak często udzielał wywiadów amerykańskim mediom.

