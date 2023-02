Od początku obecnego sezonu 2022/23, Robert Lewandowski rozegrał w sumie ponad 2600 minut we wszystkich rozgrywkach i pojawiał się na murawie w 31. meczach. Kapitan reprezentacji Polski jest jednym z tych zawodników, po których trener Xavi sięga najchętniej, jednak niestety nie będzie mógł skorzystać z jego usług podczas nadchodzącego "El Clasico" w półfinale Pucharu Króla. Dziennikarze "Mundo Deportivo" ujawnili teraz, że winnym całej sytuacji ma być sam Xavi.

Ujawnili nowe fakty w sprawie kontuzji Roberta Lewandowskiego. Trener Barcelony miał zignorować zagrożenie

Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy, szkoleniowiec Barcelony miał zignorować wyniki pomiarów obciążeń, które obejmują wszystkich zawodników i pozwalają ocenić, kto znajduje się w jakiej dyspozycji. Przed meczem z Almerią, wyniki miały wskazywać, że Robert Lewandowski jest w gronie tych zawodników, którym potrzebna jest przerwa, ale Xavi miał zignorować zagrożenie w przypadku polskiego piłkarza.

Niepokojące doniesienia w sprawie kontuzji Lewandowskiego! Ujawnili nowe fakty, trener Barcelony pod ostrzałem

W podobnej sytuacji mieli znajdować się również Ronald Araujo, Raphninha oraz Jules Kunde, którzy faktycznie weszli na boisko z ławki rezerwowych lub w ogóle nie zagrali w ostatnim ligowym meczu. Robert Lewandowski z kolei zagrał od pierwszej do ostatniej minuty i właśnie to, zdaniem dziennikarzy przyczyniło się do tego, że Polak złapał kontuzje. Według najnowszych informacji, "Lewy" ma być dostępny do gry dopiero 19 marca, na ligowy mecz z Realem Madryt.

