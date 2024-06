To już oficjalne! Ewa Pajor w Barcelonie, wielki transfer w kobiecej piłce stał się faktem

To już oficjalne! Kylian Mbappe w Realu Madryt, to może być jeden z najważniejszych transferów w historii

Ważna chwila dla Ewy Pajor. Wielki transfer do Barcelony

Ewa Pajor stawia kolejny krok w swojej bogatej karierze. Już w kwietniu pojawiły się informacje o tym, że po 9 latach spędzonych w VfL Wolfsburg odejdzie ona z niemieckiego klubu i trafi do FC Barcelona. Jak ujawnił „Wolfsburger Allgemeine Aller-Zeitung”, transfer miał wynieść 500 tys. euro, co byłoby rekordem kobiecej Bundesligi!

Co ciekawe, Ewa Pajor została zaprezentowana w Barcelonie podobnie do... Roberta Lewandowskiego! Również zrobiono to klipem z jednej z barcelońskich plaż. – Gotowa na nowe wyzwanie. Forca Barca! – powiedziała na nagraniu kapitan żeńskiej reprezentacji Polski. Ewa Pajor podpisała kontrakt z FC Barcelona do 2027 roku.

Warto wspomnieć, że kobiecy zespół Barcelony jest obecnie najlepszym na świecie. Trudno inaczej nazwać zespół, który regularnie zdobywa mistrzostwo Hiszpanii, a na ostatnie cztery finały Ligi Mistrzyń wygrał trzy! – w 2021, 2023 i 2024 roku. Zawodniczki „Dumy Katalonii” w niedawno minionym sezonie w finale LM pokonały 2:0 Olympique Lyon.