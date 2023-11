Tragiczna śmierć 15-letniego piłkarza. Matka odnalazła jego ciało w pokoju. Sceny jak z horroru

Nie żyje Unax Garcia. 15-letni hiszpański piłkarz został znaleziony martwy we własnym pokoju w sobotę, 25 listopada. Tego dnia miał zagrać w kolejnym meczu swojej drużyny - CD Urki. Odnalazła go matka, która weszła do pokoju, by go po prostu obudzić. Przyczyna śmierci młodego hiszpańskiego obrońcy nie jest na razie znana. W tamtejszych mediach spekuluje się, że mogło dojść do nagłego zatrzymania krążenia. Tragedia, do której doszło w domu Garcii, odbiła się szerokim echem w całym piłkarskim środowisku w Hiszpanii.

Nie żyje 15-letni piłkarz. Zwłoki odnalazła jego matka

- Jesteśmy bardzo wstrząśnięci, to dla nas wszystkich mocny cios. Wciąż nie możemy w to uwierzyć - powiedział Jesus "Txus" Alzaga, prezes CD Urki. Trenerzy podkreślali, że środkowy obrońca był niezwykle sumienny i nie opuścił żadnego treningu. - Wspaniały, uczynny, nigdy nas nie zawiódł. Jesteśmy zdruzgotani – przyznał Pedro Santiago. Kondolencje rodzinie i najbliższym Unaxa Garcii złożyło wiele bardziej znanych klubów, w tym Eibar, gdzie zaczynał przygodę z piłką.

"Zmarł młody Unax Garcia, kadet CD Urki, z przeszłością w naszej akademii. Składamy kondolencje rodzinie i przyjaciołom" - napisano w oficjalnym komunikacie opublikowanym w języku baskijskim i hiszpańskim. Podobny wpis zamieścił też m.in. Real Sociedad.