Valladolid - Barcelona TV TRANSMISJA NA ŻYWO. La Liga Real Valladolid - FC Barcelona STREAM LIVE ONLINE mecz Valladolid - Barcelona GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 23.05

To w życiu Roberta Lewandowskiego wydarzyło się pierwszy raz od dekady. Aż ciężko w to uwierzyć, liczby są bezlitosne

Valladolid - Barcelona TV TRANSMISJA NA ŻYWO mecz Real Valladolid - FC Barcelona GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 23.05

FC Barcelona ma już za sobą fetę na ulicach miasta i nic nie jest w stanie zabrać jej mistrzostwa Hiszpanii. Pierwszego od czterech lat i zdobytego w premierowym sezonie Roberta Lewandowskiego w stolicy Katalonii. Polski napastnik mocno przyczynił się do powrotu "Blaugrany" na szczyt La Liga. W dotychczasowych 35 kolejkach strzelił 22 gole i pewnie prowadzi w klasyfikacji strzelców. Drugi Karim Benzema ma pięć trafień mniej, jednak "Lewy" musi mieć się na baczności. Najlepiej byłoby, gdyby w ostatnich trzech meczach strzelał kolejne bramki. W pierwszym spotkaniu po zapewnieniu sobie mistrzostwa Barca mocno zawiodła. Przed własną publicznością przegrała w sobotę 2:1 z Realem Sociedad, a honorowego gola w 90. minucie strzelił właśnie Lewandowski. Już po trzech dniach podopiecznych Xaviego czeka kolejne ligowe starcie i szansa na poprawę nastrojów. Tym razem Barcelona zagra na wyjeździe z walczącym o utrzymanie Realem Valladolid, co zwiastuje zaciętą rywalizację.

La Liga: Real Valladolid - FC Barcelona STREAM LIVE ONLINE Valladolid - Barcelona na żywo w INTERNECIE

Przed wtorkowym meczem Valladolid zajmuje 18. pozycję w tabeli, która oznacza spadek do La Liga 2. Rywale Barcy maja tyle samo punktów, co znajdujące się na bezpiecznym miejscu Getafe i zaledwie punkt przewagi nad 19. Espanyolem. To pokazuje, jak zażarta będzie walka o utrzymanie w hiszpańskiej ekstraklasie. Dla Valladolid każdy punkt jest na wagę złota, zwłaszcza w starciu ze świeżo upieczonym mistrzem Hiszpanii. Piłkarze klubu należącego do legendarnego Ronaldo zrobią wszystko, by wykorzystać fakt, że Barcelona gra już tak naprawdę o nic. Mimo to, to "Duma Katalonii" jest faworytem, a Valladolid musi powalczyć o niespodziankę.

Mecz Real Valladolid - FC Barcelona odbędzie się we wtorek, 23 maja, o godzinie 22:00. TRANSMISJA w TV na kanale Eleven Sports 1. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go. Z kolei darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy do śledzenia meczu Valladolid - Barcelona razem z nami.