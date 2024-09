W sekundę wybuchło wielkie poruszenie wokół Wojciecha Szczęsnego. Musiał zabrać głos na emeryturze

Nie do wiary, co Hiszpanie piszą o Lewandowskim po szalonym meczu Barcelony. Nie zapomnieli mu tego

W niedzielę FC Barcelona odniosła kolejne efektowne zwycięstwo w lidze, wygrywając 5:1 z Villarreal, ale wysoki wynik przykryła poważna kontuzja Marca-Andre ter Stegena z końcówki pierwszej połowy. Podstawowy bramkarz i kapitan Blaugrany opuścił boisko na noszach i najprawdopodobniej wypadnie z gry na wiele miesięcy. To kolejny problem dla Hansiego Flicka, który dopiero co musiał pogodzić się z urazem Daniego Olmo. Teraz stracił znakomitego golkipera, którego zmiennik Inaki Pena ma znikome doświadczenie na najwyższym poziomie. W wieku 25 lat ma koncie zaledwie 13 meczów w La Liga, 3 w Lidze Mistrzów i 5 w Pucharze Króla. Nie dziwi zatem, że kibice i eksperci szybko zaczęli rozglądać się za ewentualnym zastępcą ter Stegena. Sytuację mocno komplikuje zamknięte już okno transferowe i tu pojawia się nazwisko Wojciecha Szczęsnego.

Barcelona mogłaby zakontraktować jedynie wolnego piłkarza. Wśród dostępnych bramkarzy z takim statusem nie ma zbyt wielu uznanych nazwisk, a kandydatura świeżo emerytowanego Szczęsnego szybko wybiła się na pierwszy plan. Zwłaszcza w Polsce, gdzie już w trakcie meczu z Villarreal pojawiły się spekulacje, że Robert Lewandowski powinien odezwać się do przyjaciela i spróbować nakłonić go do kilkumiesięcznego powrotu do Barcelony. Taka wizja spodobała się m.in. Mateuszowi Święcickiemu, komentatorowi Eleven, który otwarcie wywołał do tablicy byłego bramkarza Juventusu i reprezentacji Polski.

"Niech Szczęsny się nie wygłupia, tylko kupuje TLK do Barcelony" - napisał na Instagramie dziennikarz, już wcześniej sugerujący przyjaciołom 34-latka rozpoczęcie rozmów o jego powrocie. Szybko doczekał się jednak konkretnej odpowiedzi ze strony samego Szczęsnego, który naprawdę stanowczo mówił o zakończeniu kariery i podkreślał, że podjął tę decyzję w pełni świadomy. Teraz kolejny raz to potwierdził.

"Nikt Wam marzyć nie zabroni" - odpisał na Instagramie Szczęsny, dodając roześmianą emotkę.

"Nie wygłupiaj się, ojczyzna wzywa, Eleven prosi" - odpowiedział mu jeszcze żartobliwie Święcicki. Wygląda na to, że powrót Szczęsnego jest mało prawdopodobny, a wśród innych kandydatów jest m.in. były bramkarz Realu Madryt, Keylor Navas.