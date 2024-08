W taki sposób Robert Lewandowski potraktował reprezentantkę Polski. Reakcja była wymowna, o wszystkim opowiedziała

Cóż za remontada Barcelony! No i te wspaniałe wieści o Lewandowskim, ręce same składają się do oklasków

Kobieca piłka nożna w Polsce nie jest jeszcze tak popularnym sportem i wciąż dopiero raczkuje. Ale między innymi w Hiszpanii na mecze pań przychodzą dziesiątki tysięcy fanów i piłkarki cieszą się dużą popularnością. Dlatego dużym wydarzeniem w żeńskim futbolu w Polsce była informacja, że Ewa Pajor dołączy do FC Barcelona. Reprezentantka Polski ostatnie dziewięć sezonów spędziła w VfL Wolfsburg, z którym wielokrotnie wygrywała mistrzostwo Niemiec, a także trzykrotnie meldowała się w finale Ligi Mistrzów. Pajor wciąż jednak nie ma na koncie zwycięstwa w Champions League.

Upragniony tytuł chce zdobyć z Blaugraną. Kobieca drużyna Dumy Katalonii dotychczas trzykrotnie wygrywała Ligę Mistrzów i w kolejnym sezonie będzie bronić tego tytułu. Pajor udzieliła niedawno wywiadu "Mundo Deportivo" i opowiedziała, jakie ma oczekiwania związane z nadchodzącymi rozgrywkami. - Nie odczuwam większej presji związanej z występami w tak dużym klubie. Skupiam się na najbliższych rozgrywkach, w których chce dać z siebie maksimum - zadeklarowała reprezentantka Polski.

Pajor zdradziła również, jak zachował się wobec niej Robert Lewandowski po ogłoszeniu transferu. - Powitał mnie w klubie. W dodatku życzył mi wszystkiego, co najlepsze. Jestem bardzo dumna, że mogę grać dla tego samego klubu co on. To w końcu znakomity napastnik i wiele się od niego nauczyłam - podkreśliła snajperka.