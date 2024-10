Warunki, w jakich Marina Łuczenko-Szczęsna mieszka w Hiszpanii zapierają dech w piersiach! Tak rodzina Wojciecha Szczęsnego żyje na co dzień

Szczęsny usłyszał to i nie wytrzymał. Odniósł się do jednej plotki, bezwzględne wyjaśnienia

Od tego lata Wojciech Szczęsny miał być już emerytowanym bramkarzem, co finalnie miało miejsce tylko przez kilka tygodni. Były golkiper reprezentacji Polski zakończył swoją przygodę w Juventusie i zaraz z żoną oraz dziećmi przeniósł się do Hiszpanii, a dokładnie Marbelli. Marina Łuczenko-Szczęsna w ostatnich tygodniach pokazywała parę szczegółów z tego, jak wygląda obecnie życie jej, jej męża oraz dwójki wspólnych dzieci. Transfer Szczęsnego do FC Barcelony nie zmienił zbyt wiele w życiu rodziny bramkarza, która nadal korzysta z uroków mieszkania w Hiszpanii. Marina postanowiła opublikować na Instagram Stories pewien materiał pokazujący, jak jej córeczka bawi się na specjalnie macie, przy okazji pokazując światu, jak wygląda posiadłość Szczęsnych w Hiszpanii. Dom robi ogromne wrażenie.

Już na pierwszy rzut oka widać ogromne okna, które górują nad jedną ze ścian posiadłości. W takich warunkach, jak Hiszpania, tak bardzo przeszklona przestrzeń zapewne daje domownikom ogrom światła i jeszcze bardziej upiększa wnętrze nieruchomości pięknym, hiszpańskim słońcem. Sama posiadłość z kolei charakteryzuje się sporą przestrzenią. Sporych rozmiarów mata dla dziecka bez problemu zmieściła się na podłodze, nie kolidując z żadnymi przedmiotami, które znajdują się w pobliżu.

W części salonowej znalazło się miejsce na ogromny wypoczynek, przy którym rodzina polskiego bramkarza może oglądać telewizor zawieszony na ścianie.Przez ogromne szyby doskonale z kolei widać sporych rozmiarów biały lub bardzo jasny zestaw mebli ogrodowych, na których Marina wraz z Wojciechem mogą cieszyć się piękną pogodą i hiszpańskim słońcem.

