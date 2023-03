Wielki transfer o krok! Robert Lewandowski zagra u boku Leo Messiego?! Zaskakujące doniesienia

Latem 2021 roku stało się niespodziewana sytuacja, wówczas Leo Messi odszedł z Barcelony i powędrował do PSG. Wszyscy kibice byli zrozpaczeni, ponieważ Argentyńczyk stał się żywą legendą "Blaugrany". Od tamtej pory "Duma Katalonii" mocno wymieniła drużynę, a jednym z najważniejszych transferów z perspektywy fanów Roberta Lewandowskiego było właśnie pozyskanie kapitana reprezentacji Polski, który świetnie wpasował w myśl szkoleniową Xaviego, a ponadto znajduje się na szczycie klasyfikacji strzelców w lidze hiszpańskiej. 34-latkowi nie udało się dzielić szatni z Messim, ponieważ ten rok wcześniej opuścił Camp Nou.

Wielki powrót do Barcelony! Lewandowski może zagrać u boku Messiego

Niewiadoma jest przyszłość Messiego w PSG, ponieważ jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku, ale pierwsza oferta ze strony paryskiego klubu została odrzucona przez Argentyńczyka. Jak informuje "Sport" włodarze francuskiej drużyny pracują nad kolejną propozycją, jednak przez brak porozumienia wiele mówi się o powrocie 35-latka do Barcelony. Na temat całej sytuacji wypowiedział się Sergio Aguero na kanale "Youtube Kings League". - Daję 50 procent szans na to, że Leo wróci do Barcelony. Ważne osoby z klubu rozmawiają z kimś bliskim Messiemu. Jeśli prezes Laporta poczyni odpowiednie kroki, to myślę, że powrót Messiego do Barcelony się przybliży - przekazał napastnik.

Messi w barwach Barcelony, rozegrał łącznie 778 spotkań, w których strzelił 672 gole i zaliczył 303 asyst, a w ostatnim czasie zanotował 800. gola w swojej karierze w barwach drużyny narodowej.