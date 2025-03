i Autor: Shutterstock Wojciech Szczęsny

Szczęsny w Barcelonie

Wojciech Szczęsny zabrał głos w sprawie nowego kontraktu! Dla Polaka to jest najważniejsza kwestia, jasny komunikat

Wojciech Szczęsny niespodziewanie dołączył do Barcelony w trakcie sezonu tuż po pechowej kontuzji Marca Andre ter Stegena. 34-latek był już na emeryturze, jednak został przekonany przez władze klubu na powrót do bramki. Do końca 2024 roku Polak nie dostał żadnej szansy na debiut, jednak wszystko się diametralnie zmieniło wraz z początkiem nowego roku. Coraz odważniej mówi się o przedłużeniu kontraktu bramkarza, sam zainteresowany wypowiedział się w tej kwestii w rozmowie z "Mundo Deportivo".