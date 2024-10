Wypomnieli to Wojciechowi Szczęsnemu prosto po podpisaniu kontraktu. Co za historia, minęły lata, a oni wciąż pamiętają

Wojciech Szczęsny stał się bramkarzem słynnej Barcelony! Polak będzie reprezentował klub "Dumy Katalonii" w sezonie 2024/2025, a przez władze klubu został przywitany za pomocą strony internetowej. Chwilę po ogłoszeniu transferu na klubowej stronie internetowej pojawił się wpis, który ma zaznajomić kibiców Barcy z postacią polskiego golkipera. Przytoczono tam ciekawostkę sprzed lat.

Wojciech Szczęsny przywitany w Barcelonie. Wciąż mu to pamiętają

Jak napisano na stronie Barcelony, jednym z pierwszych meczów Szczęsnego w europejskich pucharach było starcie przeciwko... FC Barcelonie. Wtedy to, 16 lutego 2011 roku, młody piłkarz pokazał się z bardzo dobrej strony i doprowadził "Kanonierów" z Londynu do zwycięstwa 2:1. Jak podkreślają autorzy wpisu, Polak wtedy dał się we znaki prawdziwym legendom klubu - Messiemu, Inieście, Xaviemu, czy Davidowi Villi. Mimo że od wydarsenia minęło 13 lat, to klub pamięta wybitny występ gracza.

- Szczęsny rozegrał 75 meczów w Lidze Mistrzów, a pierwszym z nich był mecz pucharowy z FC Barcelona. Miało to miejsce 16 lutego 2011 r., w wygranym przez Arsenal 2-1 meczu . Bramkarz odegrał kluczową rolę w utrzymaniu na dystans takich graczy jak Xavi, Iniesta, Villa, Pedro i Leo Messi. Wystąpił również w meczu rewanżowym na Camp Nou, ale zszedł z boiska z powodu kontuzji po 19 minutach, a jego drużyna przegrała 3-1. - czytamy we wpisie FC Barcelony.